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3個不自覺的身體小動作　恐讓職場人際變糟糕

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▲▼下樓,台階,職場,女性。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲工作時一些無意的小舉動，可能散發出負面的訊息或形象。（圖／取自免費圖庫xframe、pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

進入職場後才能深深體會，工作比之前在學校學習的環境要複雜百倍，除了要完成上面交辦的任務、證明自己的價值之外，職場的人際關係、同事相處也非常重要，因為它關係到整個工作氣氛，也會左右上司對你的好感，其實連自己的身體姿勢，也是一種肢體語言，他透露出當下對事情的態度，做出幾種你可能不自覺的身體姿勢，有可能會影響職場上的人際關係。

▲▼上班,職場,同事,工作,辦公室,社畜,員工。（圖／取自免費圖庫xframe）

托腮
如果在戀愛中或是自拍中的托腮，可能會很可愛，但在會議裡或正在做小組討論時，托腮這舉動就不是這麼回事，它透露這身體疲倦、無聊、不想參加、只想放空的「負面訊息」，而事實上，托腮的姿勢也會造成身體駝背，因為他會讓整個軀幹前傾，看起來更沒精神。

交叉手臂
這或許能歸咎於本身習慣，但其實別騙自己了，多半時間不是因為你不知道手應該往哪擺，而這的確就是下意識的防禦動作，你在告訴對方，現在我很不安，準備保護自己，這工作我想推掉，或是這錯誤我不想背，我可能不會說出心中真正的感受。

▲女性,職場,生存法則,。（圖／pexels）

過於積極地點頭
意思就是「點頭如搗蒜」的姿勢，如果你是發言者，這會讓人覺得你真的很想得到認同，如果你是聆聽者，你只會讓對方覺得你想趕快結束這次談話，或是你的姿勢誇張到你想讓對方知道「你很認同」（但你根本沒在聽），說實話快速點頭對於任何印象都完全沒幫助，因為對方很明顯會感受到你根本沒在思考。

關鍵字：

職場, 人際關係, 身體姿勢, 肢體語言, 工作

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