軒尼詩限量蛇年系列華麗迎春　外盒瓶身細節滿滿精品感

▲軒尼詩2025蛇年新春系列，從華麗外盒到簡約工藝瓶身，精品感滿溢。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

軒尼詩近期在台發表蛇年春節系列限量酒款，霧紅瓶身自帶氣勢紅光，以簡單卻一眼難忘的花朵與蛇年元素，象徵即將來臨的豐富新年，請來服裝設計師裘淑婷設計結合傳統時尚的華麗外盒圖騰，而精品感則來自考究的細節呈現，過年一出手絕對吸引一桌目光。

軒尼詩為迎接2025蛇年，推出「未來 嶄新前行」蛇年限量系列，與新銳時裝設計師裘淑婷合作，以中國傳統錦緞和刺繡技藝為靈感，將蛇的靈動優雅融入設計，象徵重生與希望。此系列將干邑的傳統工藝與現代時尚結合，為春節增添奢華儀式感。

裘淑婷以中國杭州的錦緞和刺繡為靈感，與個人風格巧妙結合，為軒尼詩的酒瓶設計注入年輕化的嶄新生命力，明豔的花卉表現充滿女性力量的獨立自信，運用傳統提花布、錦緞與刺繡圖案，絢麗地描繪出春天甦醒的生機，並以盤踞其間的蛇紋圖案，象徵法國干邑夏朗德河的悠悠流淌，成為巧妙結合兩種文化的藝術作品。

▲軒尼詩X.O 2025蛇年春節限量版，售價6,666元。

▲軒尼詩V.S.O.P 2025蛇年春節限量版，售價1,688元。

軒尼詩V.S.O.P和X.O等經典酒款在此次限量系列中，以霧面瓶身搭配鮮明色彩與刺繡元素，展現傳統與現代的交融。其中X.O限量版瓶身由紅色逐漸過渡至紫色，如同夕陽餘暉與夜幕降臨的交錯，呈現工藝與藝術的意象，搭配色彩繽紛的提花紋理與蛇形圖案外盒，呈現蛇年轉變與重生。外盒則以可回收材質製成，融合浮雕工藝與鮮明紋路，細膩呈現出如布料般的花紋，精緻感由細節而生。

▲軒尼詩百樂廷 2025蛇年設計師聯名限量版，售價52,000元。

軒尼詩的干邑酒款以其多層次香氣與豐富口感著稱，特別適合搭配中式年菜。V.S.O.P的果香與木香能與紅燒肉、蔥爆牛肉等濃郁菜餚相得益彰；X.O則憑藉其醇厚口感平衡佛跳牆與烏魚子的鹹香滋味，提升整體味覺層次。

▲軒尼詩V.S.O.P 2025蛇年春節袖套版，售價1,595元。



此次限量系列涵蓋四款酒款，包括V.S.O.P春節袖套版、V.S.O.P限量版、X.O限量版及百樂廷設計師聯名限量版。價格從新台幣1,595元至52,000元不等，V.S.O.P春節袖套可重複使用的亞麻斜跨包，實用且具有環保理念；X.O限量版則以其獨特設計和層次豐富的香氣成為佳節年菜的最佳搭配；百樂廷設計師聯名款則以紅色瓶身與雕塑感設計，成為高端收藏與送禮的首選。

台灣威士忌品牌噶瑪蘭近期也推出2025年度禮盒，以「百花綻放」為主題，將台灣原生之美融入設計，以金色、紅色、藍色為主色調，並結合牡丹、桃花、梅花等花卉圖案，分別象徵繁榮富貴、幸福美滿及堅韌高雅。更融入台灣特有生物，如台灣藍鵲、櫻花鉤吻鮭及寬尾鳳蝶等元素，每款禮盒皆搭贈噶瑪蘭品酩聞香杯。

▲噶瑪蘭層豐雪莉3桶 單一麥芽威士忌禮盒，售價2,500元。

▲經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒 單一麥芽威士忌禮盒，售價3,700元。

其年度禮盒三款威士忌包括採用噶瑪蘭酒廠獨有的STR燒烤桶技術，使酒液口感圓潤醇厚、香氣濃郁的「經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」；結合Oloroso、PX及Moscatel三種雪莉桶熟成酒液，擁有果乾、焦糖及麥芽糖與熱帶水果香氣，口感順滑圓潤的「噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」，以及結合一次波本桶與多款二次風味桶酒液，再於Vinho葡萄酒桶中熟成的「山川首席葡萄酒桶單一麥芽威士忌」，售價從1,700元至3,700元不等。

▲噶瑪蘭山川首席 葡萄酒桶 單一麥芽威士忌禮盒，售價1,700元。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。