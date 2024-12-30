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2025信義區跨年　百貨餐廳延長營業時間整理包

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▲▼跨年 信義區7-11、全家直擊 信義區跨年人潮。（圖／記者周姈姈攝）

▲信義區人潮，此為資料照。（圖／記者周姈姈攝）

記者蔡惠如／綜合報導

2025年就要來了，無論你是想要感受與朋友相聚的歡樂氣氛，或是想一個人靜靜看著煙火，在信義跨年都能滿足，周邊百貨部分餐飲也延長服務時間，相關資訊總整理都在這。

台北101購物中心
購物中心營業時間至 22：00
觀景台：營業時間至 19：00，最後購票入場時間為 18：15
觀景台跨年：12／31 21：30開放震撼票進場（需先上網購票）

新光三越信義新天地
百貨營業時間至 22：00
餐飲：
黑武士、黑毛屋本家營業至23：00
樂軒松阪亭營業至 23：30
教父牛排、Packie 營業至 00：00
GBA 美式餐廳營業至 00：30
老乾杯、輪輪1946、Draft land營業至 01：00
Wildwood營業01：30
BLAH BLAH Bar、JU、小後苑營業至 02：00
橘色涮涮鍋、GULU GURU營業至 03：00
一蘭拉麵：24 小時營業

ATT4FUN
餐飲：
Art Aquarium TPE、撈王營業至 01：00
鳥貴族營業至 02：00
新村站著吃烤肉、Social Company、刁民酸菜魚營業至 03：00
WTNC、放感情、妹酒之王、The Door、Belle's、ONE RULE、KARA KARA、FRANK、Babylon、Drunk Play營業至 04：00
WAVE、AI營業至05：00

▲▼聚餐。（圖／Pexels）

微風松高、信義、南山
百貨全館營業時間至 22：00
餐飲：
【微風南山】
48F CE'LA VI 當日營業至 03：30
47F 和牛47營業至 02：00 ； MIRAWAN 營業至 01：00
SMITH&WOLLENSKY 營業至 02：00
46F SAFFRON 46 營業至 02：00；川雅 營業至01:00

B1 海底撈營業至 04：00
1F 星巴克營業至01：30
6F 小小樹食營業至00：30
7F 金色三麥營業至 02:00；貳樓營業至 01:00

【微風信義】
45F MORTON’S營業至 02:00
46F 饗饗營業至 01:00
47F SEA TO SKY營業至 02:00

【微風松高】
4F 掌門精釀啤酒營業至01:00
3F TEXAS ROADHOUSE營業至 00：30；、TGI FRIDAYS營業至 01：00
3F 饗泰多、莫凡彼營業至 00:00

▲▼聚餐。（圖／取自免費圖庫Pexels）

統一時代百貨
百貨全館營業時間至 22：00
餐飲：
2樓星巴克營業至 01：00
T.G.I Fridays營業至 02：00

遠百信義
百貨全館營業至 22：00
餐飲：
旭集 、新麻辣營業至 01：00
Hooters營業至02：00

以上各餐廳、百貨實際營業時間以現場公佈為準。

關鍵字：

信義, 台北101, 2025年, 跨年, 煙火

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