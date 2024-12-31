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魷魚遊戲 x CASETiFY聯名系列　英熙娃娃公仔超有即視感

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▲魷魚遊戲x CASETiFY 聯名系列上市。（圖／品牌提供）

▲魷魚遊戲 x CASETiFY 聯名系列上市。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

CASETiFY再次攜手Netflix熱門影集《魷魚遊戲》，推出全新聯名系列，以影集經典角色與第二季新遊戲為靈感，推出多款設計獨特配件，此外消費滿額還可獲得的「英熙娃娃造型手機公仔」，不僅能黏貼於手機殼上，還能轉動頭部，重現劇中經典場景。

▲魷魚遊戲x CASETiFY 聯名系列上市。（圖／品牌提供）

全新聯名系列主打生動重現《魷魚遊戲》第二季的緊張氛圍，產品設計融入影集中象徵性的幾何符號與遊戲元素，如旋轉木馬和五人六腳等。除主打的手機外殼，該系列還推出多款AirPods保護殼、Apple Watch錶帶等周邊產品專用配件。

▲魷魚遊戲x CASETiFY 聯名系列上市。（圖／品牌提供）

而影集中令人不寒而慄的木頭人遊戲登場的英熙娃娃，只要在門市消費滿3,000元，且購買至少一件聯名系列商品即可獲得「手機版」，可黏貼於手機殼上，頭部甚至設計「可旋轉」整個即視感都來了。此外，同系列也推出英熙娃娃2合1充電座，只要將手機置於充電座上，就彷彿展開木頭人娃娃的倒數計時遊戲，難以忽略手機鬧鐘。

▲魷魚遊戲x CASETiFY 聯名系列上市。（圖／品牌提供）

除了以劇中經典場景為靈感的產品設計，聯名系列還提供客製化選項，消費者可自由選擇三位數字作為手機殼編號，化身遊戲玩家，展現個人風格。標誌性的圓形、三角形和正方形圖案，搭配粉紅驚嘆號等細節，讓這些配件成為影迷日常生活中的潮流亮點。

▲魷魚遊戲x CASETiFY 聯名系列上市。（圖／品牌提供）

▲魷魚遊戲x CASETiFY 聯名系列上市。（圖／品牌提供）

LG去年推出PuriCare AeroFurniture新淨几，將家電與家具融合引發話題。今年再攜手荷蘭生活風格品牌Moooi，推出限量聯名系列打造獨特性，鎖定著種生活美學的消費者與該品牌愛好者，為居家空間注入全新活力。  

▲LG PuriCare AeroFurniture新淨几x Moooi聯名系列。（圖／品牌提供）

▲LG PuriCare AeroFurniture新淨几x Moooi聯名系列，（左）羅馬黃「失落動物的追憶烏鴉園」，呈現斑馬與各式珍奇動物的奇異樂園；（右）雪梨白「失落動物的追憶」以優雅的老虎與花草昆蟲的和諧結合。（圖／品牌提供）

Moooi為荷蘭語「美麗」之意，被譽為設計鬼才的品牌創辦人Marcel Wanders，以大膽前衛的設計風格聞名於世，其作品常常打破傳統的設計框架，以豐富的色彩、獨特的材質和充滿趣味的造型，營造出獨一無二的視覺感。

▲LG PuriCare AeroFurniture新淨几x Moooi聯名系列。（圖／品牌提供）

▲倫敦紅機身面板上繪有「七星瓢蟲」，描繪出瓢蟲與花卉交織的繽紛世界。

以空氣清淨機變身藝術品的概念，Moooi為新淨几設計了三款獨特圖騰，分別是「失落動物的追憶」、「七星瓢蟲」和「失落動物的追憶烏鴉園」，將斑馬、老虎、瓢蟲等動物與花卉元素巧妙結合，呈現出充滿生命力的視覺效果。  

除空氣淨化功能外，新淨几還支援無線充電、情境氣氛燈等，採用簡約設計的線條，搭配不同顏色的面板，能輕鬆呈現使用者的自我品味，LG PuriCare AeroFurniture新淨几 x Moooi聯名系列目前在北歐櫥窗獨家販售，售價19,900元

關鍵字：

Netflix, 魷魚遊戲, CASETiFY, 聯名配件, 影集

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