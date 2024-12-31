舒淇、楊祐寧驚喜同框過新年！「BV蛇年限定編織包」露出紅舌頭超可愛

記者鮑璿安／台北報導

舒淇、楊祐寧今年2024九月一同現身米蘭參加時裝周，在BOTTEGA VENETA秀場上展現兩人的好交情，沒想到合作仍在繼續，這次一同登上品牌新春系列形象廣告，而楊祐寧也迎來新身分，宣告升格BOTTEGA VENETA品牌大使，令人相當驚喜。





▲BOTTEGA VENETA 新春系列形象廣告，舒淇、楊祐寧出鏡 。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta 2025年農曆新年形象廣告來到湖南省瀏陽市取景，以夜空為幕象徵點亮新年，由曾與導演王家衛合作過《春光乍泄》的知名攝影師及平面設計師夏永康掌鏡，以電影般的迷人視角展開故事。舒淇身穿圖騰亮片洋裝，手拿Andiamo Clutch包款，持續發揮她美神顏值，更與楊祐寧對視一笑，畫面十分輕鬆愜意。

為慶賀農曆蛇年到來，新春臻選系列在品牌皮革編織工藝之上注入靈感，帶來了創意感十足的蛇形提把Tosca包款，將小蛇的紅舌頭俏皮呈現在包款提把；另也有綴有玉球裝飾的Tosca包款，寓意純潔高雅、吉祥如意。





▲蛇形提把Tosca包款；編織造型皮革肩背包；DUST皮革肩背包 。（圖／品牌提供）

舒淇風格多變，日前她身穿Michael Kors 2024秋冬系列高級成衣，一頭披肩長髮搭配黑色不規則洋裝大秀性感曲線，設計師Michael Kors巧妙融合30年代精鍊的雕塑式剪裁與90年代流線型線條，呈現出雋永風格，緞面裙身在舒淇演繹之下看起來溫柔又火辣，露出直角肩，顯得身材比例相當高挑。而舒淇又再換上粉紫色蕾絲裙裝，疊搭厚實的毛衣，以唯美的側臉出鏡，傳遞出非常日常甜美的感覺，任何造型都難不倒。





▲舒淇身穿Michael Kors 2024秋冬系列高級成衣，一頭披肩長髮搭配黑色不規則洋裝大秀性感曲線。（圖／品牌提供）





▲舒淇狀態逆生長 。（圖／品牌提供）