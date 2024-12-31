跨年不想人擠人　百貨音樂會、美食市集活動整理

▲新光三越信義新天地跨年夜有美食市集。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今晚就是跨年夜，不想去人潮洶湧的跨年熱區，也有百貨舉辦小型溫馨的跨年活動，包括美麗華百樂園的戶外音樂會、新光三越的跨年市集、宏匯廣場的慶祝煙火等，讓不想人擠人的民眾，也能在有趣輕鬆的氣氛下過新年。





新光三越信義新天地

新光三越台北信義新天地跨年夜當日下午2：00舉辦跨年市集，集結浪漫屋by詹記、老乾杯、金色三麥、MOODY微醺小酒館、繼光香香雞、KK手工窯烤披薩、山海豆花等超過40家品牌，營業至午夜12：00讓民眾等煙火吃好逛滿。親子跨年也有好去處，A8於12／31以及元旦當日，於4樓舉辦馬戲探索樂園，每天5點都有精彩演出。

美麗華百樂園

2024年末活動「星光閃耀薩音悠揚跨年晚會」，將於12／31晚間19：00開場，由全台知名薩克斯風樂團與國際大師「胡笙」帶來頂級現場演出，陪伴您在音樂聲中迎接2025年的到來，今晚至2025／1／1也有跨年魔幻聖誕市集，結合聖誕樹主題與多樣文創商品，在購物之餘感受濃厚的節慶氛圍。

新莊宏匯廣場

宏匯廣場聯手麥漢堡，主打「小朋友都能參加的跨年派對」，推出跨年夜優惠，從上午11：00至晚上18：00於宏匯廣場單筆消費滿2,025元，即可兌換麥漢堡啤酒買一送一暢飲券（限量100張）。此外新莊地區最長煙火秀，將提前在晚上21：00於一樓生活舞台施放，讓小朋友也能完整觀賞300秒璀璨煙火，陪大家迎接2025年。