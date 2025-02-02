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生物纖維面膜始祖堅持要厚有原因！張景嵐親研敏感肌也能用的面膜

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

想要迅速讓肌膚散發細緻光澤，透過膜布的封存式保養，可以快速讓肌膚吸收精華，讓角質層充滿水份，當然會看起來比較澎潤透亮，以下就分享多款好用面膜，有的敏感肌可用、有的保濕有感，隔天上妝都好服貼。

＃寵愛之名 全能抗皺神經醯胺角鯊生物纖維面膜，3片、售價1200元

寵愛之名,DR.CINK,達特聖克,m̄enom̄eno,面膜,保養,。（圖／品牌提供）

可以說是生物纖維面膜始祖的寵愛之名，高厚度的膜布可以為肌膚製造下壓力，將精華更好的注入臉部肌膚，除了經典的亮白款，2024年再度新增抗老款，潤度更強的神經醯胺與角鯊烷搭配，添加彈性新生複方「Matrixyl 3000」，由裡到外飽滿彈性。

＃DR.CINK達特聖克 米粹姬光神經醯胺水嫩面膜，5片、售價600元

寵愛之名,DR.CINK,達特聖克,m̄enom̄eno,面膜,保養,。（圖／品牌提供）

繼植物性神經醯胺「米粹姬光素EX」上市後大獲好評，熱銷突破10萬盒、超過1.5億銷售業績，品牌再度加碼推出米粹姬光神經醯胺水嫩面膜，不只是內服，更可以外用加強肌膚保濕潤澤，同時可以打造健康屏障，肌膚正常運作淡斑撫紋效果更有感。

＃m̄enom̄eno Fm全能修護面膜，5片、售價799元

寵愛之名,DR.CINK,達特聖克,m̄enom̄eno,面膜,保養,。（圖／品牌提供）

由藝人張景嵐創立的m̄enom̄eno堅持嚴選最好的成分與配方，甚至親自參與產品研發，誕生的Fm全能修護面膜，是敏感肌也可以使用的單品，運用高濃度保濕成分，達到防腐效果，無添加香料、酒精、礦物油、色素等，運用重本打造高質量養膚好物。

關鍵字：

寵愛之名, DR.CINK, 達特聖克, m̄enom̄eno, 面膜, 保養

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