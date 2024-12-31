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不用花大錢！2024「開架口碑髮品」盤點　在家也能養出光澤秀髮

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▲▼不用花大錢！2024「開架口碑髮品」盤點 。（圖／品牌提供）

▲在家勤做頭髮養護，養出柔順好髮質。（圖／翻攝自IG/ryo_hair、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

2024年即將結束，盤點頭髮類別口碑熱銷品，更是網友口中大推的寶藏商品，誰說好用髮品一定要花大錢，開架也能買的到！

▲▼開架口碑髮品。（圖／品牌提供）

▲思波綺金耀瞬護髮膜(升級版) 180g，399元。

日台韓三地網友愛用口碑激推，榮獲多項美妝賞第一位，升級後也持續霸榜台灣@cosme髮膜排行No.1的「思波綺金耀瞬護髮膜」是脆友們最愛。添加離子修護成分與頂級山茶花精油瞬間浸透髮絲，強效補修滋養，加乘鎖水包覆技術與密集修護成分，持續鎖水、撫平毛躁。無法時常上髮廊，居家護髮就用這一罐，在家就能享受日本沙龍級奢護。

▲▼開架口碑髮品。（圖／品牌提供）

▲fino 高效滲透護髮膜，230g，275元。

日本@cosme美妝大賞殿堂級神品，讓6大美容精華微型化，針對細微損傷全面集中修護！濃厚滋潤質地是受狂風摧殘打結髮的急救星，有Dcard卡友分享去海邊衝浪必備，讓超悲劇的鋼絲頭也一梳到底！洗淨髮絲後使用fino護髮膜；半乾髮或乾髮時再搭配護髮油加強滋潤，讓秀髮光澤柔順宛若新生。

▲▼開架口碑髮品。（圖／品牌提供）

▲阿葵亞瞬耀護色洗髮精（保濕型），600ml，250元、阿葵亞瞬耀護色洗髮精（控油型），600ml，250元、阿葵亞瞬耀護色潤髮乳，600ml，250元。

想要改變髮色，又擔心過度補染傷害髮質，不妨試試「阿葵亞瞬耀護色系列」來幫助髮色維持。阿葵亞瞬耀護色系列添加水耀恆潤護色精華，能補充染後所需修護因子及水分，減緩髮色脫落流失 ，使髮色3個月後還像剛染完一樣，搭配含有氨基酸的水潤光澤髮芯賦活成分來豐潤髮絲，讓秀髮保濕補水無間斷，染後的髮質也能柔順充滿水波光。

關鍵字：

髮膜, 口碑熱銷, 開架髮品, 染髮護理, 秀髮保養

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