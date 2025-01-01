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2025年第一天下午　5個提案讓你開啟正能量

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▲好運,希望,正能量,運勢。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲2025第一天用小點子提升正能量。（圖／LibreStock、unsplash、pexels、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

新年的第一天總是不同於往年，似乎每一秒都帶著一點氣調與期待。當大多數人都在思考今年的第一步要怎麼走，為何不透過一些輕鬆又實用的小行動，讓這個下午更有意義呢？以下提供你五個能夠在今天試試看的點子，無論是收納回憶，寫下新目標，還是與親友共樂，都會是一個好的開始。

▲▼刷卡,手機,分享優惠,閨蜜。（圖／pexels）

整理自己的照片與回憶
每個人的手機裡都堆滿了各種照片，但很少有時間好好看看。別讓這些回憶只停留在實體電子裡，下午來個整理照片的小計劃吧！將重要的照片擺上桌面，不同年份的回憶也可以分類儲存，使它們更有浮出水面的機會。

▲寫字,寫信。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

寫下一項新的目標清單
新的一年就要有新的計劃，為何不利用下午想想自己想做什麼呢？是要學新語言，還是有一本等了很久的書沒有看？把計劃先寫下來，當作自己的第一個靈感，讓自己的想法更清晰。

▲▼6個「喝咖啡小常識」，你知道幾個？ 。（圖／Pexels）

去自己最喜歡的咖啡店
下午是個走出門訪問自己喜歡的地方的好時間，帶著一本書，走進小店來一杯熱咖啡，突然你會發現，那份精密跟平靜讓人心情舒壓。若喜歡美食，也可尋找一家新的料理店，讓味覺開啟新一年。

▲單身,女性,孤獨,散步,帽子,走路,樓梯。（圖／LibreStock）

輕鬆運動一下
在過年前經常因為應酬而感到累，下午來一次輕鬆的運動，例如散步就是最棒的，去自己一直想去、或靈光一閃的地點走走，看看周邊有什麼新鮮事，或改變了什麼？或去公園散步走逛，甚至做些抬腰動作，感受輕風抱擁，使你的身心更勇於面對下一段路。

▲▼家人,聚餐,聚會,家庭,朋友。（圖／免費圖庫PEXELS）

和親友們聚聚
新年的第一天，和朋友或家人一起同樂，能讓人更有記念意義。無論是吃飯還是談心，完全放下所有雜事，與親友們閒嗑牙並共同度過時光，絕對是一個好開始。

關鍵字：

新年, 小行動, 回憶, 目標, 咖啡

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