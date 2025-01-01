2025年第一天下午　5個提案讓你開啟正能量

▲2025第一天用小點子提升正能量。（圖／LibreStock、unsplash、pexels、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

新年的第一天總是不同於往年，似乎每一秒都帶著一點氣調與期待。當大多數人都在思考今年的第一步要怎麼走，為何不透過一些輕鬆又實用的小行動，讓這個下午更有意義呢？以下提供你五個能夠在今天試試看的點子，無論是收納回憶，寫下新目標，還是與親友共樂，都會是一個好的開始。

整理自己的照片與回憶

每個人的手機裡都堆滿了各種照片，但很少有時間好好看看。別讓這些回憶只停留在實體電子裡，下午來個整理照片的小計劃吧！將重要的照片擺上桌面，不同年份的回憶也可以分類儲存，使它們更有浮出水面的機會。

寫下一項新的目標清單

新的一年就要有新的計劃，為何不利用下午想想自己想做什麼呢？是要學新語言，還是有一本等了很久的書沒有看？把計劃先寫下來，當作自己的第一個靈感，讓自己的想法更清晰。

去自己最喜歡的咖啡店

下午是個走出門訪問自己喜歡的地方的好時間，帶著一本書，走進小店來一杯熱咖啡，突然你會發現，那份精密跟平靜讓人心情舒壓。若喜歡美食，也可尋找一家新的料理店，讓味覺開啟新一年。

輕鬆運動一下

在過年前經常因為應酬而感到累，下午來一次輕鬆的運動，例如散步就是最棒的，去自己一直想去、或靈光一閃的地點走走，看看周邊有什麼新鮮事，或改變了什麼？或去公園散步走逛，甚至做些抬腰動作，感受輕風抱擁，使你的身心更勇於面對下一段路。

和親友們聚聚

新年的第一天，和朋友或家人一起同樂，能讓人更有記念意義。無論是吃飯還是談心，完全放下所有雜事，與親友們閒嗑牙並共同度過時光，絕對是一個好開始。