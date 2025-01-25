2025短髮髮型爆紅款推薦！Nana短捲髮超時髦、趙麗穎法式鮑伯頭美瘋

▲趙麗穎、Nana、高俊熙。（圖／取自zhaoliyingoffiicial IG、jin_a_nana IG、gojoonhee IG）

圖文／CTWANT

2025短髮髮型推薦！看完這四款最人氣的短髮趨勢，髮型師的LINE一定會馬上預約下去，來看看你被哪一位女星的短髮燒到體無完膚，剪個新髮型好過年。

2025年短髮推薦：Nana 林珍娜超時髦短髮讓年輕人都瘋狂了

Nana林珍娜的個人風格越來越強烈，不規則的外翹短捲髮也讓年輕妹子瘋狂，有點瘋狂有點灑脫的頹廢美正中年輕人的喜好，用尺寸比較小的電捲棒就能捲出這樣微捲又亂亂的感覺，記得搭配髮蠟或者定型噴霧固定一下以免捲度無法維持。

▲Nana林珍娜。（圖／取自jin_a_nana IG）

2025年短髮推薦：趙麗穎「短捲髮頭」受到上班族女性喜愛

很多髮型師都紛紛收到指定要趙麗穎同款短髮，不過可能會比較適合脖子線條長的女生，才能展現出這個髮型的優點，短髮長度落在臉頰最寬的兩側，搭配一點內捲彎度可以修飾臉型，另外有厚度的蓬鬆感也很有時髦法國女人的感覺，整體大氣又不落俗套。

▲趙麗穎。（圖／取自zhaoliyingoffiicial IG）

2025年短髮推薦：高俊熙小男孩短髮還跟當年的「閔夏莉」一樣漂亮

高俊熙在2015年的韓劇《她很漂亮》中飾演女主角閨蜜「閔夏莉」一角爆紅，當時還引起全亞洲的「閔夏莉短髮」風潮，如今高俊熙還是一樣留著小男孩感短髮，重點就是要過眉毛，後面頭髮則是短還要有層次感，小男孩短髮搭配精緻彩妝讓女生的魅力感爆棚。

▲高俊熙。（圖／取自 gojoonhee IG）

2025年短髮推薦：金泰梨的高層次短髮就能變化出三種不同造型

金泰梨近期因韓劇《正年》剪成短髮，高層次搭配微微的S線條展現中性少年感，不僅可以弄成日系「濕式短髮」，也可以運用電棒捲燙出微彎線條增加女人味，或者是直接用平板夾拉直也非常有個性又酷帥，短髮剪點層次就能做出多變造型。

▲金泰熙。（圖／取自kimtaeri_official IG）

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