冬天不憂鬱！4家塔派類甜點推薦　配上熱茶享受午後療癒時光

文／人物誌

近日整體的天氣陰雨綿綿，讓人心情不禁憂鬱起來。煩悶的你，應該來點美味厚實的下午茶，讓甜食驅散心中的烏雲！以下介紹4間塔派類甜點，扎實酥脆的派皮點心，再搭配上一杯好茶，給自己來一場溫暖療癒的午後。

1. Ponpie澎派

▲Ponpie 澎派是台灣水果塔專門店。（圖／Ponpie澎派臉書）



「Ponpie 澎派」是台灣水果塔專門店，致力於使用當地小農的新鮮水果和特色食材，在純手工製作下，每一款甜點的口感都扎實飽滿，讓顧客都能感受到最純粹的味道和幸福的溫度。

經典款的口味包括「黃澄澄檸檬塔」、「抹茶白玉塔」、「我的藍莓夜」，還有「梔子百香烏龍茶塔」更是茶控的最愛。每款甜點都以其獨特的風味和精美的外觀而受到顧客喜愛，被譽為四大甜點店之一！

▲國王千層派。（圖／Ponpie澎派官網）



近期推出「秋日食甜」限定季節系列口味，有獨家限量100個的「國王千層派」，由千層酥外皮包覆著杏仁奶油餡，一口要咬下去酥脆的奶香瞬間瀰漫整個口腔，加上可愛的國王小瓷偶，簡直視覺、味覺雙重享受！

2. LADY KELLY

▲愛戀巧克力蛋糕。（圖／LADY KELLY 官網）

需要甜點療癒嗎？LADY KELLY絕對是不二選擇！光看到甜美夢幻的外觀就足以讓人感到幸福！創立主旨是製作出帶給人幸福的甜點的LADY KELLY，可以說是甜點控的福音，舉凡像是「愛戀巧克力蛋糕」、「芋頭布丁鮮奶油蛋糕」、「綜合水果鮮奶油蛋糕」等等，都是LADY KELLY的招牌口味。

說到LADY KELLY的「塔派類」甜點，不得不提的就是招牌「碧玉葡萄塔」與經典「藍莓塔」。碧玉葡萄塔以鬆軟的手工塔皮為基底，抹上濃郁的白乳酪，包裹百香果與紅心芭樂的清爽酸甜內餡，並以滿滿的綠寶石般葡萄點綴，夢幻滋味成為LADY KELLY必點品項；而藍莓塔則以藍莓果醬搭配香草卡士達，並用新鮮藍莓圍繞點綴，每一口都能感受到濃郁與清新的完美平衡，難怪在甜點控心中有著屹立不搖的地位！

▲栗香蒙布朗塔。（圖／LADY KELLY 官網）

除了水果塔，秋季官網獨家的「栗香蒙布朗塔」，杏仁奶油、白巧克力甘納許、巧克力蛋糕、香草卡士達、法國沙巴東栗子泥再加上大大的糖漬栗子，成就層次分明、口感豐富的美味塔派，絕對是最適合秋日吃的甜品！

3. 深夜裡的法國手工甜點

特色如店名，是一間營業時間從下午到深夜的法式手工甜點店，其中的「深夜」代表著店家對手工製作和食材新鮮的堅持，每日甜點都在傍晚出爐，非常適合下班去掃貨，撫平一整天的疲憊。

▲塔類是深夜裡的法國手工甜點的招牌。（圖／深夜裡的法國手工甜點臉書）

「塔類」是店裡的招牌，包括經典的「生巧克力塔」、「生蘋果塔」，還會隨著不同的水果和材料，推出每月限定口味！

而現在正推出深秋獨家的「深法蘋果季」，用蘋果製作各式不同的甜點，例如：主打品項「翻轉蘋果蛋糕」，用濕潤的蛋糕體配上土岐蘋果切片，混合苦甜的焦糖醬和淡淡的肉桂香，口感層次超級豐富；「蘋果千層酥派」由酥脆的千層融合卡士達杏仁奶油，再淋上青蘋果粒，夢幻甜點就此誕生！此外，「深法」正在為即將到來的草莓季做準備，有興趣的不要錯過囉！

4. creammm.t 檸檬塔

▲creammm.t 家常檸檬塔。（圖／creammm.t 檸檬塔官網）

「檸檬塔」在甜點界有著屹立不搖的地位，其酸甜的滋味搭配厚實的派皮，總是能輕易擄獲甜點控的心！creammm.t 的「家常檸檬塔」以其獨特的花型設計和高品質的食材而聞名，用特選的檸檬與法國製的奶油煮出香醇濃郁的餡料，與鹽之花杏仁塔皮完美結合，創造出擁有獨特風味的creammm.t 檸檬塔！

現在還推出「creammm.t 五種檸檬塔風味饗宴」，用五種不同品種的檸檬製作出五款花型檸檬塔，顧客不僅一次享用到不同風味的檸檬塔，還能深刻了解到屬於特定檸檬的獨特滋味！

這4間塔派甜點，光是看外觀就讓人食指大動、垂涎三尺！趕緊將它們加入你的口袋名單吧！無論是在一個微風徐徐的冬日午後，抑或是忙碌疲憊的工作日，不妨親自走訪這些甜點店，點上一份夢幻塔派，搭配一杯熱茶或咖啡，讓濃郁甜美的滋味瞬間紓解壓力、治癒身心。生活需要這樣的小確幸，讓這些美味成為你一天中最溫暖的慰藉！

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