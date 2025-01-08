2025春妝Jisoo擦給你看　粉嫩玫粉色調不挑人、頰彩光澤是高級感關鍵

▲Jisoo。（圖／品牌提供、取自sooyaaa__ IG）

圖文／CTWANT

金智秀Jisoo在出席迪奧2025春夏女裝發表會時，穿著一身黑色勁裝但妝容以粉嫩優雅的粉色眼妝搭配同色系頰彩以及蜜桃粉色的唇妝，化身為酷甜芭比讓人驚艷又心動，趕快來看看2025的春季彩妝你絕不能錯過的單品有哪些？

Jioo使用的彩妝、色號分別為迪奧超完美亮妍腮紅#212鑽石柔粉、迪奧經典五色眼影#823薔薇玫粉以及迪奧癮誘唇膏#463蜜桃玫粉，主要都是以柔美的粉紅色來搭配並展現出專屬於春天的粉嫩感氣息。

▲Jisoo同款彩妝公開。（圖／品牌提供、取自 sooyaaa__ IG）



2025必買春妝推薦：迪奧超完美持久亮采餅 #003 Lilacmania晶透嫩粉

色調介於薰衣草與淡紫色之間，細膩柔美，輕刷即融入肌膚，展現柔和自然的光采。粉質蘊含天然珍珠光澤粒子，輕盈如第二層肌膚般貼合，締造服貼細緻妝感，同時散發迷人閃耀的亮澤效果，呈現宛若天生的完美氣色。

▲迪奧超完美持久亮采餅 #003 春妝限量版／ 2,250元。（圖／品牌提供）



2025必買春妝推薦：迪奧經典五色眼影 #623 Peachmania粉漾蜜桃

以蜜桃般柔美的色系為基調，融合珊瑚色的暖意、如晨曦般的清新藍與宛如陽光輕灑的奢華金象牙色，靈動交織溫潤甜美、輕盈透亮、閃耀迷人的和諧色調，營造春日柔和氛圍，為雙眸增添充滿層次感的春日氣息。

▲迪奧經典五色眼影 #623／2,850元。（圖／品牌提供）

2025必買春妝推薦：SUQQU 晶采柔艷頰彩 #107夢忘

SUQQU經典的漸層色頰彩，這次頰彩上還印有蜿蜒樹枝圖騰更加華麗雅緻，這個色號是淡紫色調搭配黃感的貝殼粉紅色光澤，刷在臉上就能感受到銀色珠光於雙頰閃耀，能使妝容更加輕透高雅。

▲SUQQU 晶采柔艷頰彩#107／2,200元。（圖／廖怡婷攝、品牌提供）

2025必買春妝推薦：SUQQU 晶采絲絨唇膏

SUQQU推出全新天鵝絨質地12色細管唇膏，以奶油處方、微光澤天鵝絨質感、黑X金細管包裝、易於描繪唇形等多點優勢，讓人再一次愛上SUQQU唇膏，日本彩妝師也特別推薦2、3、8、102四款色號，其中#2是洗鍊玫瑰粉紅色、#3是裸色帶微紫的暗灰粉紅色，這兩色在網路人氣討論度都很高。

▲SUQQU 晶采絲絨唇膏／2,050元。（圖／廖怡婷攝、品牌提供）



2025必買春妝推薦：RMK 立體調色眼盤 #EX11

沁涼冰冷的色調中隱藏活力的氛圍，預示春季即將展開，靈感來自紐約初春的情景，就像是尚未融化的冰霜珠光色與溫暖顏色交織出冷酷又活力的眼神，其中#EX11中左上的鳶尾花珠光冰藍色能立即使眼神明亮，搭配桑椹粉紅意外地可愛。

▲RMK立體調色眼盤／2,150元。（圖／品牌提供）



2025必買春妝推薦：RMK 透光眼頰棒

這次推出的多用途眼頰棒不只是能當作頰彩，也可以使用於眼部或者兩頰打亮，添加多彩的珠光能使妝容更加清新、有光澤，而且質地非常柔滑好延展，暈開同時也不破壞原有底妝，保持妝容的乾爽、輕盈。

▲RMK 透光眼頰棒／1,250元。（圖／品牌提供）



延伸閱讀

▸ 孟耿如品牌宣布暫停營運「去歐美闖闖」 網追問這1事

▸ 每天出門假裝上班！大陸「失業族」新職缺 只要花錢就能上班

▸ 原始連結