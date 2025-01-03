30歲後膠原蛋白迅速流失！5款「讓臉澎潤」食物　趕快吃起來

▲補充堅果能讓體內膠原蛋白穩定。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

隨著年齡增長，膠原蛋白的自然生成速度開始減慢，特別是在30歲之後，皮膚容易失去彈性，出現細紋與鬆弛現象。除了外塗的抗老，也可透過飲食補充膠原蛋白有助於延緩衰老。

#富含膠原蛋白的動物性食物

特別是深海魚類的皮和軟骨富含膠原蛋白，且其分子結構較小，較容易被人體吸收，豬腳與雞爪經煮沸後會釋放膠原蛋白，進一步增強皮膚彈性。

#含有維生素C的蔬果

柑橘類水果與草莓富含維生素C，是生成膠原蛋白的重要輔酶，能促進膠原蛋白合成，此外甜椒與綠葉蔬菜不僅含維生素C，還富含抗氧化劑，有助於對抗自由基損害，保護膠原蛋白結構。

#富含必需氨基酸與蛋白質的食物

蛋類和瘦肉能提供膠原蛋白合成所需的氨基酸，大豆含有植物性蛋白和異黃酮，堅果則提供支持膠原蛋白穩定的鋅與銅。

#富含Omega-3脂肪酸的食物

鮭魚和亞麻籽含有Omega-3脂肪酸，能保持皮膚細胞膜的完整性，進一步減少膠原蛋白流失。

#明膠食品

膠原蛋白粉或明膠由動物膠原蛋白分解而成，能直接補充膠原蛋白，是效率較高的方式。

除了補充以上食物，也應避免曝曬過多紫外線戒菸及減少糖分攝取，因為這些因素會加速膠原蛋白的流失。搭配均衡飲食和良好生活習慣，能有效延緩衰老，保持皮膚年輕狀態。