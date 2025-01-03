fb ig video ETtoday search mobile

30歲後膠原蛋白迅速流失！5款「讓臉澎潤」食物　趕快吃起來

>

▲▼5款「讓臉澎潤」食物　趕快吃起來 。（圖／Unsplash）

▲補充堅果能讓體內膠原蛋白穩定。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

隨著年齡增長，膠原蛋白的自然生成速度開始減慢，特別是在30歲之後，皮膚容易失去彈性，出現細紋與鬆弛現象。除了外塗的抗老，也可透過飲食補充膠原蛋白有助於延緩衰老。

#富含膠原蛋白的動物性食物

特別是深海魚類的皮和軟骨富含膠原蛋白，且其分子結構較小，較容易被人體吸收，豬腳與雞爪經煮沸後會釋放膠原蛋白，進一步增強皮膚彈性。

▲▼5款「讓臉澎潤」食物　趕快吃起來 。（圖／Unsplash）

#含有維生素C的蔬果

柑橘類水果與草莓富含維生素C，是生成膠原蛋白的重要輔酶，能促進膠原蛋白合成，此外甜椒與綠葉蔬菜不僅含維生素C，還富含抗氧化劑，有助於對抗自由基損害，保護膠原蛋白結構。

#富含必需氨基酸與蛋白質的食物

蛋類和瘦肉能提供膠原蛋白合成所需的氨基酸，大豆含有植物性蛋白和異黃酮，堅果則提供支持膠原蛋白穩定的鋅與銅。

▲▼5款「讓臉澎潤」食物　趕快吃起來 。（圖／Unsplash）

#富含Omega-3脂肪酸的食物

鮭魚和亞麻籽含有Omega-3脂肪酸，能保持皮膚細胞膜的完整性，進一步減少膠原蛋白流失。

#明膠食品

膠原蛋白粉或明膠由動物膠原蛋白分解而成，能直接補充膠原蛋白，是效率較高的方式。

除了補充以上食物，也應避免曝曬過多紫外線戒菸及減少糖分攝取，因為這些因素會加速膠原蛋白的流失。搭配均衡飲食和良好生活習慣，能有效延緩衰老，保持皮膚年輕狀態。

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

大S素顏亮麗如昔　27萬MIKIMOTO珍珠項鍊幫打光

大S素顏亮麗如昔　27萬MIKIMOTO珍珠項鍊幫打光

《魷魚遊戲2》380號玩家登場就討喜　25歲元志安短髮帥氣、長髮空靈

《魷魚遊戲2》380號玩家登場就討喜　25歲元志安短髮帥氣、長髮空靈

錄完歌謠大戰GD直接穿睡衣下班！超狂鬆弛感粉絲目擊都跪了

錄完歌謠大戰GD直接穿睡衣下班！超狂鬆弛感粉絲目擊都跪了

最捨得為另一半花錢星座Top 3 ！第一名把對方寵上天　幸福指數超高 掉髮變多好苦惱！6款生髮食物要吃　紅椒能幫助頭髮根部穩固 感冒久咳未癒？快補充「5款顧肺食物」　白蘿蔔榨汁或煮湯都很棒 男友打電話總是最後掛斷、對你的家人好　5個小細節看他有多愛你 泰勒絲財富自由狂愛金錶　卡地亞百萬美洲豹錶成新歡 第一眼看到柱子還是人？超準心測秒讀你的「內心狀態」 星巴克蛇年系列居然很可愛　買飲料券還送紅包袋

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面