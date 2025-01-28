2025代表色「摩卡慕斯」選擇零難度　穿搭、居家疊搭大地色不出錯

▲優雅溫柔的「摩卡慕斯」，將是2025安定人心的主色調。（翻攝自PANTONE官網）



當時間巨輪繼續前進，是時候揮別粉粉嫩嫩的「柔和蜜桃」，迎接多了一歲、更成熟穩重的自己了。色彩權威PANTONE公布2025年度代表色「摩卡慕斯」，低調沉靜之餘，更如巧克力、咖啡與熱可可般帶著微甜氣息，療癒滋養著生活每一刻。

衣著本色·優雅進化

相較傳統棕色的中規中矩，摩卡慕斯多了些許細膩變化，色調透著愈加沉穩的厚度，卻又帶著如絲絨般溫潤，散發出令人安心的氛圍。它擁有與生俱來的百搭特性，穿搭難度並不高，和大地色系家族成員怎麼交疊都不出錯；既適合大面積運用於服飾，亦能巧妙融入配件中作為點睛之筆。這抹色彩，是傳統棕色的優雅進化，也是現代時尚的柔韌力量。

▲摩卡慕斯（PANTONE色號：17-1230），猶如甜點般帶來令人食指大動的視覺饗宴。（翻攝自PANTONE官網）

▲大地色系大衣是MaxMara的拿手好菜，怎麼可能找不到摩卡慕斯呢？泰迪熊外套，價格店洽。（翻攝自MaxMara官網）

▲想跟風摩卡色又不愛暗沉色調？就選LADY DIOR MY ABCDIOR雙色籐格紋小牛皮提包，價格店洽。（DIOR提供）

▲To b. by agnès b. 彩色格紋圍巾，是暖冬必備的時尚配件，NT$2,280。（agnès b. 提供）

▲agnès b. 喀什米爾開襟外套，品牌經典款、濃郁版摩卡慕斯，NT$26,980。（agnès b. 提供）

▲BALMAIN UNICORN沙漠棕低筒運動鞋，摩卡色鞋帶也算沾上邊了吧！NT$48,000。（MINOSHIN提供）

彩妝絕色·土氣回歸

土色時尚，早在彩妝圈行之有年。每隔幾年就會換個話題，再次重磅回歸，先前紅透半邊天的「美拉德風」、「奶茶妝」亦復如是，不過分搶眼、雋永耐看，為妝容覆上一層溫暖的濾鏡。而2025年即將掀起熱潮的摩卡慕斯，既能描繪出深邃內斂的眼神；作為修容腮紅，也可塑造立體小臉輪廓；輕點於雙唇，顯白效果佳，高級感一秒上身；躍上指尖，更是一種成熟魅力的流露。

▲shu uemura無色限精萃水潤唇膏#KN BR 775，名為「烤菓糖」的棕色唇膏，上唇後令人垂涎欲滴，NT$1,280。（shu uemura提供）

▲DOLCE & GABBANA超持色眼頰兩用彩盤，打造如陽光親吻過的自然色澤，NT$1,850。（LUXASIA提供）

▲shu uemura時尚大師四色眼影盤，右下主力摩卡色，巧搭同盤好夥伴，怎麼配都美，NT$2,050。（shu uemura提供）

居家好色·靜謐港灣

家，是生活場域，更是靈魂安放的避風港。摩卡慕斯，是空間中最百搭又能溫柔支撐的色調。無論是搭配北歐風的木質地板、米色布藝，營造溫馨靜謐的氛圍；或作為軟化工業風的潤滑劑，以柔和色調平衡原有的粗獷冷硬；在極簡風中，當作牆面或大面積家具的主色，帶來百看不膩的層次感。而摩卡慕斯的大本營，非復古風莫屬，胡桃木家具、皮革沙發、編織地毯、絨面抱枕等單品，都是此色系的經典搭檔，將懷舊氣息拉到最滿。

▲LOUIS VUITTON Chocolate Box，以假亂真的巧克力收納盒，絕對是家中亮點，NT$54,000。（翻攝自LOUIS VUITTON官網）

▲Fendi Roma三件組合，既是益智遊戲，更是美麗的居家擺件，NT$135,000。（翻攝自FENDI官網）

▲FENDI FF雙面Pequin木盒，完全以鑲嵌木材製成，飾有經典Pequin條紋，NT$59,200。（翻攝自FENDI官網）

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