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Nespresso金蛇限量版春節開運　官方LINE每日紅包免費抽

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記者蔡惠如／綜合報導

膠囊咖啡品牌Nespresso在台發表金蛇年限量版「迎春開運咖啡禮盒」，將年節吉祥元素融入禮盒設計，濃濃時尚年味；cama cafe 2025「雙金新春禮盒」也正式開賣，內有兩款濾掛咖啡與限定品牌春聯，一次購足；路易莎則推出春節禮盒優惠方案，最低5折起。

▲Nespresso推出金蛇春節特定禮盒。（圖／各品牌提供）

▲Nespresso推出金蛇春節特定禮盒。（圖／各品牌提供）

Nespresso「迎春開運咖啡禮盒」Original系列內含10款經典咖啡膠囊，包括深受台灣消費者喜愛的焦糖風味和義式拿坡里咖啡；Vertuo系列則包含6款迷人香調的咖啡膠囊，從單一產區的哥倫比亞咖啡到蜂蜜穀物香調的梅絡茲歐都能品嚐，禮盒外觀以金蛇圖騰點綴，象徵新年吉祥與富貴。Original系列和Vertuo系列售價分別為2,080元與2,030元。

▲Nespresso推出金蛇春節特定禮盒。（圖／各品牌提供）

除此之外，Nespresso也同時祭出新春特惠，包括全系列咖啡機優惠價2,990元起，最新的Vertuo POP+系列則以4,900元的新春價格登場，另購買任100顆咖啡膠囊，可免費獲得價值820元的新春限定的鴻運滿載托特包；購買180顆咖啡膠囊，可獲價值920元的招財納福儲存展示罐，以上均為限量。

▲Nespresso推出金蛇春節特定禮盒。（圖／各品牌提供）

Nespresso官方LINE帳號推出「金蛇起舞」紅包抽獎活動，參加者每日可開啟紅包並分享給好友，有機會獲得Barista咖啡調理機等獎品。

▲Nespresso推出金蛇春節特定禮盒。（圖／各品牌提供）

連鎖咖啡品牌cama café 打造2025「雙金新春禮盒」，即日起至2／2正式開賣，內含特選兩款中深焙「義式咖啡豆」，帶有堅果烤焙香氣與黑巧克力後韻，以及由2023年WSC 世界冠軍咖啡師簡嘉程監修的淺焙「果樹女神」，豐富的熱帶水果與莓果酸甜氣息。此外盒內也附有品牌限定春聯，包括「啡黃騰達」、「財富自由」、「有錢花」與「財位」4款與Beano一起可愛。

▲Nespresso推出金蛇春節特定禮盒。（圖／各品牌提供）

▲Nespresso推出金蛇春節特定禮盒。（圖／各品牌提供）

路易莎則推出多種禮盒，並以優惠方案搶市，購買經典濾掛組可任選四盒濾掛咖啡，總價享5折優惠；豪華咖啡豆組禮盒，可任選四包半磅咖啡豆，總價享75折優惠（部分商品除外）；精選綜合組可任選兩盒濾掛，再加任選兩包半磅咖啡豆，濾掛享5折優惠、半磅豆則享75折優惠。

▲Nespresso推出金蛇春節特定禮盒。（圖／各品牌提供）

關鍵字：

咖啡禮盒, 春節特惠, 咖啡機優惠, 新春限定, 禮品

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