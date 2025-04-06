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芭蕾舞運動鞋3雙推薦！Speedcat Ballet新色、Taekwondo芭蕾鞋誰穿誰美

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沒有不收的理由！芭蕾舞鞋推薦：PUMA SPEEDCAT BALLET 新色超仙美、鬼塚虎MEXICO 66™ TGRS直接賣翻，而韓妞最愛是這雙…

▲運動品牌紛紛推出芭蕾舞鞋款式。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

復古風潮持續熱夯，尤其是展現甜美、時髦帶點優雅的芭蕾舞鞋當然不能沒有！愈來愈多球鞋品牌推出融合芭蕾舞鞋型設計的款式，包含鬼塚虎、PUMA、adidas Originals，透過纖細優雅的輪廓與精緻細節，打造輕盈舒適並存的鞋款，讓步伐更加自信從容！

芭蕾舞鞋推薦：Onitsuka Tiger鬼塚虎MEXICO 66™ TGRS

近期話題討論度超高的芭蕾舞鞋，就是這雙Onitsuka Tiger鬼塚虎MEXICO 66™ TGRS鞋款！以品牌經典鞋款MEXICO 66為基礎，融合芭蕾舞鞋型的復古優雅，為經典注入嶄新風格，打造出兼具時尚與實穿性的鞋款。

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▲Onitsuka Tiger鬼塚虎最新鞋款MEXICO 66 TGRS。（圖／品牌提供）

側邊虎爪紋則以浪漫的皮革滾邊蕾絲展現，同樣設計表現在雙鞋帶細節，增添優雅柔美氛圍及視覺效果，鞋款後跟保留了標誌性的交叉設計與翻片，鞋底同時仍保有穩定貼合度，使穿著更加輕盈舒適。

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▲皮革蕾絲滾邊細節超美。（圖／品牌提供）

推出五款不同復古配色，以繽紛柔和色系為主調，呈現初春生氣蓬勃的氛圍。其中三款銀／黑白／粉黑撞色款穿上即為目光焦點；而經典黑、白單色二款簡約耐看，無論是甜美造型或時髦穿搭都能輕鬆駕馭。

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▲MEXICO 66™ TGRS 蕾舞鞋／4,280元。（圖／品牌提供）

芭蕾舞鞋推薦：PUMA Speedcat Ballet

無論時髦韓系、街頭日雜還是甜酷歐美，每個風格的Daily Look都少不了這雙PUMA Speedcat Ballet，這次全新#玫瑰黑粉配色登場，誰穿誰美阿，不收不行！

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▲PUMA Speedcat Ballet全新玫瑰黑粉配色登場。（圖／品牌提供）

Speedcat Ballet汲取芭蕾舞鞋的設計靈感與賽車復古文化融合，採用俐落的彈性套穿式設計，搭配標誌性彎刀以獨特鏤空的方式呈現，傾注時髦的全新氣息，輕盈搭出春天氛圍。

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▲PUMA Speedcat Ballet芭蕾舞鞋／2,680元。（圖／品牌提供）

芭蕾舞鞋推薦：adidas Originals TAEKWONDO芭蕾鞋

韓國爆款話題鞋正式登台！席捲韓國潮流圈的TAEKWONDO芭蕾鞋系列，絕對要有阿，將芭蕾舞鞋的優雅輪廓與TAEKWONDO鞋款的獨特柔美氣息完美結合，打造出獨一無二的甜酷魅力。自由調整的綁帶設計，可隨心所欲變換風格，無論與襪子層疊搭配或單穿，都能展現獨特的時尚層次感。

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▲Taekwondo芭蕾鞋春夏必收。（圖／品牌提供）

三款夢幻配色有浪漫白、神秘黑與氣質銀，巧妙融合芭蕾舞元素與運動風格，讓柔美與靈動並存，詮釋剛柔並濟的潮流美學。

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▲adidas Originals Taekwondo芭蕾鞋／3,490元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 芭蕾舞鞋, PUMA, Onitsuka Tiger, adidas Originals, 芭蕾舞運動鞋

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