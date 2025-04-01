網公認卸妝後一樣是仙女的偶像！Jisoo、子瑜、Winter素顏美到上熱搜

▲（左）舒華、（右）子瑜。（圖／取自yeh.shaa_ IG、 thinkaboutzu IG）

圖文／CTWANT

素顏還是保持頂級美貌相信是所有女生夢寐以求的願望！這篇就來看看網友公認卸妝一樣是仙女的女團偶像們，來自台灣的子瑜跟舒華也榜上有名，另外曾拿下多次全球最美臉孔的BLACKPINK Jisoo同樣以初戀神顏成為大家心中的素顏女神。

素顏也很漂亮的女明星：BLACKPINK Jisoo

作為BLACKPINK的門面擔當，Jisoo以清新淡雅的外貌著稱。她的素顏與上妝時幾乎無差，展現出「初戀女神」的魅力。

▲Jisoo。（圖／取自sooyaaa__ IG）

素顏也很漂亮的女明星：(G)I-DLE 舒華

來自台灣的舒華以「初戀系女神」的形象受到關注。她的素顏清純動人，曾在高中時期的素顏照引發熱議，證明其天生麗質。

▲舒華。（圖／取自yeh.shaa_ IG）

素顏也很漂亮的女明星：TWICE 子瑜

身為TWICE的門面，子瑜的美貌備受國際認可。她經常以素顏與粉絲互動，展現出自然而仙氣的美麗。

▲子瑜。（圖／取自thinkaboutzu IG）

素顏也很漂亮的女明星：aespa Giselle

作為aespa的日籍成員，Giselle被公認為全團素顏最美。她的淡顏系美貌在素顏時更顯清純甜美。

▲Giselle。（圖／取自aerichandesu IG）

素顏也很漂亮的女明星：NewJeans（又名NJZ）玟池Minji

NewJeans的大姊玟池以古典美人的形象著稱。她的素顏曾在直播中引發討論，精緻小臉加上濃眉大眼的清純美貌令人驚艷。

▲Minji。（圖／取自newjeans_official IG）

素顏也很漂亮的女明星：aespa Winter

Winter的素顏展現出白皙無瑕的肌膚，給人一種自帶濾鏡的感覺，白皙皮膚加上精緻五官，粉絲認證素顏一樣是超無敵美女。

▲Winter。（圖／取自imwinter IG）

想要跟他們一樣有素顏也完美的皮膚，平時除了做好保濕、防曬之外，清潔卸妝可以說是最重要的關鍵，這幾款厲害的卸妝新品趕快買起來！

卸妝產品推薦：PAUL & JOE 橄欖卸妝凝膠

全新升級配方，以水潤凝膠質地迅速溶解彩妝與污垢，潔淨肌膚並保持水分不流失，平衡皮脂分泌，享受清新和愉悅的卸妝感受。添加「迷迭香花水」富含多酚，可以預防粉刺等炎症，收縮毛孔，使肌膚平滑細緻。

▲PAUL & JOE橄欖卸妝凝膠 160g／1,100元。（圖／品牌提供）

卸妝產品推薦：嬌蘭 蘭鑽極萃氧生卸妝凝露

蘊藏角鯊烷成分可有效捕捉親脂性分子、溫和包覆住彩妝；荷荷芭油幫助溶解並清潔髒汙及彩妝，且不帶走肌膚水分；在手指按摩下，凝露逐漸液化並融化成油，隨後接觸到水即轉變成細緻的乳狀膜，可有效去除髒汙。卸妝凝露更添加40%的護膚油，蘊含結合了流蘇石斛蘭萃取物與甜杏仁油的高營養蘭花浸漬精萃油，給予肌膚高潔淨力、營養與舒適感。

▲嬌蘭蘭鑽極萃氧生卸妝凝露150ML／4,550元。（圖／品牌提供）

卸妝產品推薦：雪肌精 澄白薏透潔顏油

採用瑩透煥亮配方，除了含有滋潤的洗淨成分之外，還添加了3種高濃度和漢植物油（薏仁油、胡麻油、紅花油）。除了能有效去除彩妝髒汙，防止肌膚變得粗糙，去除角栓成分可以確實清除毛孔深處的角栓，更是一款每次使用都能提升角質層水分含量的潔顏油。

▲雪肌精澄白薏透潔顏油 150ml／600元。（圖／品牌提供）

卸妝產品推薦：美珂媞歐 水漾玫瑰原萃潔淨卸妝露

來自專注頂級植物萃取與肌膚再生修護的台灣品牌。全新水漾玫瑰原萃保濕系列中的卸妝露能輕鬆溶解油脂、彩妝及毛孔髒污，同時深層補水並緊緻毛孔，讓肌膚水潤透亮。無擴物油、無香精、無Paraben類防腐劑，特別適合敏感肌膚使用。

▲美珂媞歐水漾玫瑰原萃潔淨卸妝露／780元。（圖／品牌提供）

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