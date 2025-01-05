營養師教吃「橘色食物」　豐富β-胡蘿蔔素能預防眼睛病變

▲橘色甜椒能修護肌膚、美白淡斑。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

天然食材顏色豐富，營養師高敏敏分享，自己煮飯時也會注重色彩搭配，各種顏色都來一點最營養，她也分享其中看起來讓人充滿食慾的橘色食物，有著滿滿的β-胡蘿蔔素，對於增強肌膚屏障、預防眼睛病變有很好的效果。同時也奉上橘色食物一覽表，了解各種食材的獨特營養價值。

#薑黃粉（358kcal）

內含薑黃素可防癌、防失智、預防心血管疾病。

#蛋黃（308kcal）

卵磷脂改善血脂、維持血管健康、提升專注力和學習力。

#南瓜（74kcal）

β-胡蘿蔔素可預防眼部病變、維生素E可抗氧化、防癌、維持肌膚健康。

#甜柿（57kcal）

單寧酸有降血壓、抗發炎的功效。

#芒果（50kcal）

豐富維生素C、維生素A，可維持肌膚健康、抗老化。

#柳橙（46kcal）

內含豐富維生素C，可幫助肌膚亮白、淡斑、抗老化。

#橘子（40kcal）

內含多種維生素 使皮膚潤澤健康、預防發炎老化。

#胡蘿蔔（39kcal）

β-胡蘿蔔素可預防眼部病變，維生素A維持皮膚、眼睛健康。

#哈密瓜（39kcal）

β-胡蘿蔔素可預防眼部病變、維持皮膚健康。

#木瓜（38kcal）

含有維生素C＆維生素A，維持肌膚滋潤健康。

#枇杷（38kcal）

豐富維生素A，幫助修復黏膜、潤喉止渴。

#葡萄柚（37kcal）

內含柚皮苷、檸檬烯、豐富維生素Ｃ，幫助抗癌、抗氧化。

#橘椒（35kcal）

含有維生素A，維持肌膚滋潤健康；豐富維生素C 幫助修復肌膚、美白淡斑。

#金桔（32kcal）

類黃酮幫助維生素C促進膠原蛋白形成，同時具有抗氧化效果。

#金女小番茄（30kcal）

葉酸有助胎兒發育、幫助製造細胞和血液。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏也解釋，其實蔬果會有不同顏色，是因為有植化素，也就是植物為了防禦而演化出來的天然物質，而不同顏色的蔬果的植化素，也有不同的健康好處！像是橘色食物常常出現的β-胡蘿蔔素，就是幫助維持視力、增強肌膚屏障、增強免疫力、抗癌抗發炎的關鍵營養素。

