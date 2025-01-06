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三星推美型Bespoke AI系列家電　限時回饋最高5千元

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記者蔡惠如／綜合報導

春節將至，家家戶戶忙著除舊佈新，家電市場也迎來新品熱潮。三星近日在台推出旗下全新Bespoke AI智慧家電系列，包括熱泵滾筒洗衣機與電子衣櫥，分別主打22公斤大容量以及單次可清潔20件衣物，結合人工智慧與高效能技術，讓使用者在衣物清潔與保養能更省時間。

▲三星推旗下美型Bespoke AI系列新家電。（圖／品牌提供）

▲三星推旗下美型Bespoke AI系列新家電，智慧熱泵滾筒洗衣機，首度導入熱泵式烘乾技術。（圖／品牌提供）

三星 Bespoke AI智慧熱泵滾筒洗衣機主打22公斤超大容量，不但全家衣服可一次洗淨，也很適合處理棉被、毛毯等大件衣物，內建熱泵式烘乾技術採用溫和的除濕方式，不用擔心衣服洗完沒地方曬，其AI智慧洗烘功能，能根據衣物材質與髒污程度，自動調整洗滌模式與烘乾時間。最快僅需98分鐘，從洗到烘就能完成。 

洗衣機機身配備7吋LCD觸控螢幕，可與手機連線，使用特定APP遠端操作，內建的AI Ecobubble技術，號稱可幫助省電，最高減少19%的耗能，售價99,900元。

▲三星推旗下美型Bespoke AI系列新家電。（圖／品牌提供）

▲Bespoke AI 智慧電子衣櫃全新推出加大款五件式機型，可烘乾收納至多14件衣物，若使用Multi Hanger多功能掛架，最多可容納20件衣物。

而今年逐漸火紅的電子衣櫥，三星Bespoke系列也推出最新款式，主打結合Dual AirWash雙重氣流與Dual Jet Steam雙重蒸氣技術，號稱可去除多數細菌與病毒，並可減少衣物皺摺，而全新五件式機型，若搭配搭配Multi Hanger多功能掛架，可支援最多20件衣物，包括日常衣物、寢具或難以清洗的小物件均可使用，三件式售價54,900元；五件式售價69,900元。

三星表示，即起至3／31期間，購買指定家電新品，可享1,000元至5,000元不等的統一超商數位商品禮券回饋。

▲三星推旗下美型Bespoke AI系列新家電。（圖／品牌提供）

而歐洲清潔家電品牌德國凱馳，近期針對旗下明星產品K5 Power Control高壓清洗機、K2 Compact高壓清洗機、SC3 EasyFix Premium蒸氣清洗機、WD 4S多功能吸塵機與VC 4i無線吸塵器等產品，因應年前大掃除需求，也祭出限時優惠活動，即起至1／23期間，品牌精選商品及配件推8折起優惠。

▲三星推旗下美型Bespoke AI系列新家電。（圖／品牌提供）

關鍵字：

家電, 智慧家居, 洗衣機, 電子衣櫥, 清潔

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