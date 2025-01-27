冬去春來就做「古典花卉美甲」！低調高雅的奢華氛圍　指尖精緻度滿分

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

提到花卉，可能會想到春夏時節，但帶有低飽和度手繪質感的古典花卉美甲，卻是秋冬精緻又特別的選擇！

古典花卉美甲特色



01. 用低飽和柔和色選重現經典復古配色，像是以米白、淺灰等作為底色，搭配灰階色調或霧面質感取代鮮艷色系，帶來沉穩的感覺。

02. 使用暖色系，像是酒紅、磚紅、黃褐，搭配冷色調的灰藍、墨綠，就能形成自然的對比，帶出復古氣息。深色背景上用亮色花卉作點綴，或者淺色背景上搭配低調深色花朵，再加上第一點的柔和、灰階色彩。

03. 金色或銅色細節常用於古典花卉設計中，例如金邊描繪花瓣或葉子，珍珠白或銀色也能增添柔和的懷舊感，就像是古老的歐洲壁畫。

04. 現在也有不少凝膠能夠呈現像油畫般的筆觸，以不規則的線條畫出細緻的碎花或是大氣的花朵，細緻的堆疊就能營造出古典藝術的感覺。

以下就來看看古典花卉美甲的款式範例！

以油畫質感呈現花朵的堆疊，加上柔和色系的配色，呈現出細緻復古的感覺。

加上立體設計，帶有一點圓潤感。

以深色作為底色的話，會呈現更神秘的氛圍。

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