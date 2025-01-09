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ENGENE必須收藏！盤點ENHYPEN禎元、善禹近期必看帥氣造型

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

ENHYPEN成員禎元、善禹為品牌活動在2025年第二天就旋風來台，為台灣ENGENE帶來最棒的新年禮物！

男團ENHYPEN由梁禎元（JUNGWON）、李羲承（HEESEUNG）、朴綜星（JAY）、沈載倫（JAKE）、朴成訓（SUNGHOON）、金善禹（SUNOO）、西村力（NI-KI）七名成員組成，2024年全團宣布擔任Prada品牌大使，以團體身分出席多場時裝秀活動，同時也一併接下Prada Beauty美妝線的代言。

2025年第二天1月2日，ENHYPEN隊長禎元與成員善禹，便為Prada Beauty台北中山區快閃店旋風登台，讓現場聚集超過1500位ENGENE（粉絲名），驚人的高人氣簡直要把現場擠爆了！不論你原先就是ENGENE，還是藉由這場活動剛認識禎元與善禹的新粉，今天就一起來盤點2個人近期有哪些值得收藏的帥氣造型？必須要欣賞的吧！

禎元JUNGWON

禎元現在的金髮特別適合閃亮的造型呢！他這身黑色的夾克看似低調，實則Bling Bling閃個不停，正好呼應身上的Bvlgari珠寶。

善禹SUNOO

善禹整身的貼身皮衣造型簡直要把粉絲帥沒了！這是MV中其中一套打歌造型，善禹白皙的肌膚配上煙燻妝容，宛如吸血鬼般充滿危險魅力。

禎元JUNGWON

ENHYPEN成員們身上都有數個友好品牌，禎元運用全黑的劍領西裝，來凸顯Chaumet的耳飾、戒指，看這驚人的肌膚狀態，果然是代言美妝產品的最佳人選！

善禹SUNOO

善禹在〈No Doubt〉MV中嘗試了破壞街頭風格的妝造，Oversized的寬鬆連帽衫，搭配大靴子與頭帶，再用分量感的銀飾來點綴，打造十足壞男孩的人設。

禎元JUNGWON

街頭風壞男孩感禎元也能妥妥駕馭！

善禹SUNOO

善禹的造型可塑性很高，運用配件能塑造出多元的風格，這張他戴上無框書呆子風眼鏡的造型裡，透過鑲鑽的細節凸顯出華麗姿態！

禎元JUNGWON

擁有大寬肩的禎元，當他穿上柔軟質地的針織衫時最令人心動！這套開襟衫造型，用溫柔的視覺帶出了禎元的性感一面。

善禹SUNOO

善禹穿上軟糯的黃色針織毛衣，也悄悄飄散出了魅惑的氣息，這個眼神太犯規了！

禎元JUNGWON

禎元早先出發前往時裝秀的機場穿搭中，以Prada白色棒球外套穿出年輕活力的休閒氛圍。

善禹SUNOO

同一次機場穿搭中，善禹選擇的是跳色的Prada土黃色羽絨背心造型。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

●《2025 Coachella音樂節表演名單！Lisa、Jennie、男團ENHYPEN，還有Lady Gaga都將登台

● 韓國男團ENHYPEN的5件事！7位成員MBTI，充滿套路的吸血鬼世界觀，全團只有一個F人

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, ENHYPEN, JUNGWON, SUNOO, 梁禎元, 金善禹, 穿搭

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