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《魷魚遊戲2》196號宋智友IG漲粉！私下是行走的帽子穿搭教科書

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

《魷魚遊戲2》中首位被淘汰的196號參賽者姜敏雅由女星宋智友飾演，外型出眾的她雖然戲分不多卻得到觀眾注意，IG短期內狂漲粉！

《魷魚遊戲2》新加入演員陣容包括T.O.P、朴成焄、朴圭瑛、李陣郁、任時完、姜河那、曹柔理，讓戲劇還未播出就令觀眾非常期待。劇中飾演瘋癲破產饒舌歌手「薩諾斯」的T.O.P，在遊戲一開始便對外型亮眼的196號參賽者姜敏雅（宋智友飾）特別感興趣，對她主動進擊開撩，雖然196號的高傲個性看起來很難搞，但還是讓人沒想到她竟因為一隻蜜蜂成為第一個淘汰的參賽者，戲份戛然而止！最近Threads上的網友便紛紛替宋智友抱不平，認為這麼漂亮的女生演第一個領便當的角色，真是太可惜了！

宋智友是誰？

1997年生的宋智友，其實已累積了多部作品，曾參演2022年的爆紅韓劇《黑暗榮耀》，於當中飾演空姐「崔惠程」的年少時期角色，知名作品還有2024年的《低谷醫生》、《江南 B-Side》，努力發展下，她獲得了2024年度韓流演藝大獎女演員新星獎！而在全球都關注的《魷魚遊戲》第二季裡，宋智友雖然飾演第一個淘汰的196號參賽者，但令觀眾也措手不及的短暫戲份反而讓她人氣大提升，宋智友IG@zwu1215從原先不到4萬粉絲，一下暴增到19萬，並且數字還在持續上升中。

宋智友是行走的帽子穿搭教科書

宋智友在《魷魚遊戲2》中抱怨參賽制服太醜不是沒道理，因為私下她的穿搭完全是位仙氣時髦的歐膩！宋智友標緻的五官屬於濃豔的風格，特別適合千金風、財閥風的造型，但私下妝容沒這麼濃烈時，她更喜歡溫柔、軟糯小姐姐的風格，從她的IG觀察下來還會發現，她根本是行走的帽子穿搭教科書！

貝雷帽

貝雷帽是宋智友私服穿搭裡常出現的配件，用來搭配貴氣典雅的毛呢夾克、套裝造型，能讓整體顯得輕鬆休閒一些，從中也會發現，宋智友配戴貝雷帽的秘訣，就是採用傾斜一邊並向下壓低、蓋一隻耳朵露一隻耳朵的方式，來讓穿搭不呆板、更修飾臉型。

針織鐘型帽

粗針織材質的鐘型帽給人可愛、軟萌的感受，即使是淡妝、素顏時戴也不違和，還可以壓住沒有整理的頭髮，在日常生活裡特別實用，向下延伸的帽沿對於臉型的修飾效果也很好。

棒球帽

棒球帽在宋智友身上最大的效果就是臉看起來又更小了！她會選擇尺寸貼頭的版型，並保留兩側的頭髮不勾耳後，這樣不只顯臉小，也顯得髮量豐沛。

報童帽

宋智友會運用報童帽來替優雅造型增添一點叛逆感，報童帽微澎的帽型，能達到高顱頂般的效果，短短的帽舌還可以修飾額頭，高額頭或是擔心頭髮扁塌的姊妹們很適合。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 魷魚遊戲2, 宋智友

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