《黑白大廚》李愛德華曾想當作家　「剛開始當廚師，百分之百不會賺錢」

記者鮑璿安／綜合報導

Netflix料理實境秀《黑白大廚》讓白湯匙名廚李愛德華（Edward Lee）知名度直升，他在節目中以熟練的廚藝技巧成為焦點，這次更登上《Marie Claire Taiwan美麗佳人》擔任1月號封面人物，談起他人生中的兩大興趣，是寫作和料理，並說道： 『世界上最棒食物』的不只是食物本身的美味，更在於『有意義值得被闡述』。」

▲Edward lee說料理與寫作是人生中最想做的兩件事。（圖／《Marie Claire Taiwan美麗佳人》國際中文版提供）

李愛德華不僅是《Iron Chef America》料理節目冠軍，還是韓國總統訪美期間主導白宮國宴的客座廚師，這回他在鏡頭前拿起筆書寫，對許多觀眾而言很陌生，但對他而言，筆與鍋鏟同樣重要，他說：「料理與寫作是我人生中最想做的兩件事。然而作家是很寂寞的，我在年輕時總渴望與人交流、多接觸新事物，因此選擇成為一位廚師，但我還是非常喜歡寫作，我覺得自己很幸運，到現在可以很平衡地持續這兩項嗜好。」





▲Edward登上《Marie Claire Taiwan美麗佳人》擔任1月號封面人物。（圖／《Marie Claire Taiwan美麗佳人》國際中文版提供）

他也將自身多年廚藝資歷化作給年輕料理人的建議：「名氣不是我所追求的，也不是我必然渴望的，但我知道那有助於傳達你的訊息，如果以正確的方式使用它，可以講述主流中並不總是被稱頌的故事，可以幫助人，那麼對我來說，這是一項值得的努力。」

作為一位具有影響力的名廚，Edward總是告訴年輕一輩的廚師們：「不要著急於很快賺到錢，剛開始當廚師時，百分之百就是不會賺錢。但不要擔心，當你還年輕，正是把心思花在學習與磨練手藝的時候，剩下的就是保持耐心，錢晚一點就會來的。」