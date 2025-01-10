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「精靈女王」太妍3月大巨蛋開唱！起床就先捲腹運動練出11字腹肌

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「精靈女王」太妍三月大巨蛋開唱！起床就先捲腹運動練出11字腹肌，出道18年外貌零變化真的猛

▲太妍3／16大巨蛋開唱。（圖／取自taeyeon_ss IG）

圖文／CTWANT

少女時代隊長太妍宣布展開最新巡演「The TENSE」，也成為在台北大巨蛋開唱的韓星第一人，3／16台北場是她的海外第一站，接著會再前往馬尼拉、雅加達、澳門、新加坡、曼谷、香港，太妍以細膩嗓音和情感豐富的演唱風格，帶領少女時代成為韓流風行世界的代表人物之一。因空靈美貌與白皙膚色而有「精靈女王」的稱號，35歲的她在容貌跟身材都保持相當完美，絲毫不見老態更有11字腹肌，趕快來看看她怎麼練？

太妍減肥方法：運動後補充蛋白質不可大吃大喝

太妍非常自律就連運動後也不忘熱量控制，她通常會選擇沙拉＋蛋白棒來補充營養，沙拉碗的內容就是蔬菜、小番茄、水煮蛋等健康的原型食物，然後每天記得要喝很多水來幫助身體循環代謝。

「精靈女王」太妍三月大巨蛋開唱！起床就先捲腹運動練出11字腹肌，出道18年外貌零變化真的猛

▲太妍非常自律。（圖／取自taeyeon_ss IG）

太妍減肥方法：堅持做皮拉提斯運動

因為少時團員也很喜歡皮拉提斯因此自己也跟個入坑，她發現練皮拉提斯後除了改變體態之外，對於加強馬甲線也很有效果，所以後來就持續做皮拉提斯來幫助維持身材。

「精靈女王」太妍三月大巨蛋開唱！起床就先捲腹運動練出11字腹肌，出道18年外貌零變化真的猛

▲太妍也很喜歡皮拉提斯。（圖／取自taeyeon_ss IG）

太妍減肥方法：起床先做伸展鍛鍊腹肌超有感

太妍雖然很瘦但是卻有11字腹肌，秘訣就是除了體脂夠低外，她早上起來就先做捲腹、空中腳踏車之類的鍛鍊腹部運動，早上就開啟良好的身體循環，對於維持身材效果很好。

「精靈女王」太妍三月大巨蛋開唱！起床就先捲腹運動練出11字腹肌，出道18年外貌零變化真的猛

▲太妍很瘦卻有11字腹肌。（圖／取自taeyeon_ss IG）

太妍保養方法：用美容儀器輔助按摩臉部皮膚

太妍曾在韓國綜藝節目中提到自己很喜歡用各種美容儀器來按摩、保養臉部皮膚，尤其是早上有工作時一定要用滾輪來按摩眼周消除浮腫。多按摩也可以增強循環代謝看起來氣色比較好。

「精靈女王」太妍三月大巨蛋開唱！起床就先捲腹運動練出11字腹肌，出道18年外貌零變化真的猛

▲太妍早上有工作時一定要用滾輪來按摩眼周消除浮腫。（圖／取自taeyeon_ss IG）

太妍保養方法：認真卸妝＋保濕＋面膜

太妍對於卸妝非常講究，除了使用眼唇卸妝之外，臉部會用卸妝膏來搭配降低對皮膚的刺激感。身為乾性皮膚的她還曾分享自己起床就會先敷面膜加強保濕度，接著再繼續後面的保養流程尤其是精華液，皮膚就會很嫩喔。

「精靈女王」太妍三月大巨蛋開唱！起床就先捲腹運動練出11字腹肌，出道18年外貌零變化真的猛

▲太妍對於卸妝非常講究。（圖／取自taeyeon_ss IG）

延伸閱讀
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關鍵字：

周刊王, 太妍, 大巨蛋, 演唱會, The TENSE

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