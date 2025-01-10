睽違23年上綜藝！43歲宋慧喬又美又風趣　連路人粉都被收服

記者李薇／綜合報導 圖／jolin_cai IG、kyo1122 IG、車庫娛樂、《劉QUIZ ON THE BLOCK》截圖、品牌提供

日前，喬妹萬眾矚目的影視大作《黑修女》釋出預告，43歲的她「美顏暴擊」再次讓粉絲驚艷，不僅如此，睽違23年再次綜藝節目，陽光灑落在女神的全白套裝上，映襯出她無可挑剔的氣質與逆齡美肌，讓人忍不住再度感嘆：「喬妹的光芒怎麼可以一直在線！」

宋慧喬在《黑祭司2：闇黑修女》中，以堅毅果敢的「尤妮婭修女」形象突破自我極限，演繹一個為拯救生命不惜一切的角色，在拍攝期間她不僅挑戰大量祈禱文的背誦，更全心投入角色，展現出完全不同於以往愛情劇的強大氣場，一襲修女袍的她肌膚細緻無瑕，彷彿散發出自然光芒，完美詮釋了盛世美顏的另一種姿態。

除了在《黑祭司2：闇黑修女》中可以一窺宋慧喬的神顏之外，日前她更受邀參加人氣節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，這是她睽違23年再度錄製綜藝節目，她以氣質鮑伯頭搭配純白套裝現身，優雅而不失俐落，與劉在錫的互動更是引發現場笑聲不斷，外在與內在都收穫大批粉絲喜愛，魅力無限。

身為公眾人物的宋慧喬不管是每次拍攝的戲劇或是廣告，還有個人私生活都是眾人關注焦點，簡直無所遁形的日常，卻能始終保持穩定且完美的狀態，在肌膚逆齡的關鍵秘訣就是未來美的早C晚A組合：超級雙C美白淡斑精華、超級A醇緊緻透亮精華升級版，透過自律的勤加護理以及不間斷的努力，才能成就每一次亮眼出擊。

不只是韓女星很懂保養，台灣流行樂壇天后蔡依林也不遑多讓，已經44歲的狀態好到不行，每次現身演唱會展現完美身材與體力之外，才剛到美國洛杉磯為全新專輯拍攝，最近又被捕捉秒飛到日本參與品牌合作拍攝，更上傳限動分享狀態完美秘訣，就是靠資生堂膠原蛋白專家怡麗絲爾的守護，才能輕鬆維持逆齡美肌。