fb ig video ETtoday search mobile

睽違23年上綜藝！43歲宋慧喬又美又風趣　連路人粉都被收服

>

記者李薇／綜合報導　圖／jolin_cai IG、kyo1122 IG、車庫娛樂、《劉QUIZ ON THE BLOCK》截圖、品牌提供

日前，喬妹萬眾矚目的影視大作《黑修女》釋出預告，43歲的她「美顏暴擊」再次讓粉絲驚艷，不僅如此，睽違23年再次綜藝節目，陽光灑落在女神的全白套裝上，映襯出她無可挑剔的氣質與逆齡美肌，讓人忍不住再度感嘆：「喬妹的光芒怎麼可以一直在線！」

宋慧喬,蔡依林,未來美,資生堂,保養,怡麗絲爾。（圖／品牌提供）

宋慧喬在《黑祭司2：闇黑修女》中，以堅毅果敢的「尤妮婭修女」形象突破自我極限，演繹一個為拯救生命不惜一切的角色，在拍攝期間她不僅挑戰大量祈禱文的背誦，更全心投入角色，展現出完全不同於以往愛情劇的強大氣場，一襲修女袍的她肌膚細緻無瑕，彷彿散發出自然光芒，完美詮釋了盛世美顏的另一種姿態。

宋慧喬,蔡依林,未來美,資生堂,保養,怡麗絲爾。（圖／品牌提供）

除了在《黑祭司2：闇黑修女》中可以一窺宋慧喬的神顏之外，日前她更受邀參加人氣節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，這是她睽違23年再度錄製綜藝節目，她以氣質鮑伯頭搭配純白套裝現身，優雅而不失俐落，與劉在錫的互動更是引發現場笑聲不斷，外在與內在都收穫大批粉絲喜愛，魅力無限。

宋慧喬,蔡依林,未來美,資生堂,保養,怡麗絲爾。（圖／品牌提供）

身為公眾人物的宋慧喬不管是每次拍攝的戲劇或是廣告，還有個人私生活都是眾人關注焦點，簡直無所遁形的日常，卻能始終保持穩定且完美的狀態，在肌膚逆齡的關鍵秘訣就是未來美的早C晚A組合：超級雙C美白淡斑精華、超級A醇緊緻透亮精華升級版，透過自律的勤加護理以及不間斷的努力，才能成就每一次亮眼出擊。

宋慧喬,蔡依林,未來美,資生堂,保養,怡麗絲爾。（圖／品牌提供）

不只是韓女星很懂保養，台灣流行樂壇天后蔡依林也不遑多讓，已經44歲的狀態好到不行，每次現身演唱會展現完美身材與體力之外，才剛到美國洛杉磯為全新專輯拍攝，最近又被捕捉秒飛到日本參與品牌合作拍攝，更上傳限動分享狀態完美秘訣，就是靠資生堂膠原蛋白專家怡麗絲爾的守護，才能輕鬆維持逆齡美肌。

宋慧喬,蔡依林,未來美,資生堂,保養,怡麗絲爾。（圖／品牌提供）

關鍵字：

宋慧喬, 蔡依林, 未來美, 資生堂, 保養, 怡麗絲爾

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

看似沒心機「超級雙面人」星座Top 3！第一名只是表面朋友

看似沒心機「超級雙面人」星座Top 3！第一名只是表面朋友

超準！「挑一隻動物」看看你的壓力來自哪裡？

超準！「挑一隻動物」看看你的壓力來自哪裡？

陳美鳳愛馬仕收藏陣容超完整　拎綠色柏金包美翻

陳美鳳愛馬仕收藏陣容超完整　拎綠色柏金包美翻

柯佳嬿要穿NB雲朵鞋走春　過年笑收坤達紅包「一定要的吧」 小紅書爆紅「植萃保養夯品」登台！必收「2款明星商品」讓妳直接在辦公室C位出道 刷牙居然可以抗刷老　4個小知識讓你悄悄變年輕 朋友不多但都很鐵的三大星座！TOP 1交友超嚴苛　需身心靈都契合才行 日麥當勞新品「白巧克力奶茶派」登場！伯爵茶香氣搭配融化奶油必吃 綠意清新調正夯！SABON盛宴橄欖系列、Melvita綠境植香一聞就紓壓 空腹、飽食後超NG！5個「常見泡澡錯誤」恐引起頭暈無力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面