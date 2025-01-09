與自然共生！uka頭皮養護全新升級、Juliart洗髮溫和去屑獲肯定

記者曾怡嘉／台北報導 圖／品牌提供

你用的是什麼洗髮精？除了挑選香味、成分，如果能採用環保愛地球，實踐環境友好的理念，那麼就更完美了！uka推出全新森肽賦活系列，融合伊豆半島在地成分，賦予頭皮健康營養，而juliart也以綠色研發為原則，主打溫和清潔去屑，達到頭皮油水平衡。

uka頭皮養護系列，以「Regenerative Good」為研發理念，推出森肽賦活系列，系列採用純素配方，蘊含20種胺基酸，幫助強韌髮芯結構，包括構成頭髮角蛋白主要成分的胱胺酸，以及有助於頭髮健康生長的精胺酸，並融合伊豆半島五大關鍵成分，大葉釣樟調理頭皮健康、大海中的布海苔提升光澤及強韌、利島的山茶花帶來保濕柔軟。

▲uka森肽賦活系列汲取大自然恩惠的力量，使頭皮與秀髮健康柔亮。

接著再以木質玫瑰香味，揉合玫瑰、大葉釣樟、柏木及廣藿香，以詮釋伊豆的雨水、土壤、森林和海洋，感受身心靈的平衡與放鬆。包裝採用甘蔗生物質材料製成，外包裝的紙套則使用大葉釣樟的樹葉回收再利用，進一步實踐環境友好的永續理念。

▲juliart以溫和植萃成分維持頭皮健康環境，打造天然強效的環境友善洗髮精。

juliArt 深層抗屑胺基酸洗髮精內含溫和植萃抗菌成分地衣複合物，可快速減少菌量並保留少許共生菌；複配多種植物抗菌成分，避免單一黴菌製劑容易造成抗藥性；並以螯合劑、多元醇系統等厭菌技術，降低頭皮壞菌的自我保護能力；另外，採用溫和的弱酸胺基酸界面活性劑，同時搭配保濕成分，可降低清潔刺激、溫和潔淨髒污，達成頭皮油水平衡。

產品也避免使用對環境或人體有害成分如人工色素、矽靈、防腐劑等，並採用綠色研發原則，兼顧生物降解性與環保材料使用。瓶器由 100% 回收再生塑料製成，更以光面瓶蓋取代壓頭，可有效降低製程中的碳排放量，外包裝則採用 FSC 認證紙材，保育森林、維護生物多樣性。