金智媛如何越活越美？2025年保養趨勢、高效養膚法全公開！

圖、文／THE WHOO提供

進入2025年，保養趨勢聚焦於「健康原生」與「自然透亮」的狀態，強調深層補水與屏障修復的重要性，打造自然光澤與強韌膚質。而「多效合一」的產品持續受到青睞，全效修護達到保濕、抗老、提亮等多種需求的產品更符合消費者對快速高效的保養期待與需求。

韓國頂級保養品牌THE WHOO后，攜手全球代言人金智媛推出全新【天氣丹Be My Queen迷你禮盒】。這款禮盒運用核心科技天氣秘丹12α與金梔子光耀方（Pro-Radiance™），針對12種老化膚況提供深層修護，全面提升保濕、抗老、提亮等多效護膚體驗。新的一年，跟著「女王」金智媛一起開啟「新年養新肌」的奢華保養旅程。

奢華儀式感，引領2025健康保養趨勢

根據市場觀察，現代女性越來越注重「健康水潤肌」與「奢華保養體驗」，透過全方位的護理方案追求穩定而自然的原生肌膚狀態。THE WHOO推出的【天氣丹Be My Queen迷你禮盒】，不僅為肌膚深層補水與修復屏障，更以高效配方帶來緊緻提升與光澤透亮，滿足現代女性對快速高效護膚的期待。





金智媛再攀巔峰，奠定「女王地位」

在2024年韓國蓋洛普「最喜愛電視劇演員」調查中，「雙金」金秀賢與金智媛包辦冠亞軍，金智媛因《淚之女王》中精湛的演技和驚人的美貌而收穫無數好評，洪海仁一角更被視為是金智媛的人生角色。作為新生代「國民女神」，她展現出優雅迷人的氣質、堅韌的內在力量，以及駕馭多面角色的出色能力，成為全球觀眾心中的「Queen」。





作為THE WHOO全球品牌代言人，金智媛以其自然純淨的美貌與堅毅的個人魅力，完美詮釋現代女性追求的光采與自信。大家也好奇出道以來越來越美，簡直是逆生長的她，究竟是如何保養的？她於受訪時大方分享自己的保養心得：「近期最愛用的保養品是天氣丹，使用後肌膚一整天都水潤透亮，充滿彈力！能明顯感覺到上妝變得更服貼」無論是忙碌的行程還是需要長時間帶妝拍攝，金智媛都推崇這系列產品為她提供穩定而深層的呵護。

【天氣丹Be My Queen迷你禮盒】禮盒內容與驚喜價值：

● 天氣丹PRO光耀重生水50ml

● 天氣丹PRO光耀重生乳50ml

● 重生晶露25ml

● 重生精華8ml

● 重生霜10ml

● 金智媛簽名透卡組

總價值高達NT$7,675，現以NT$2,999的限量優惠價推出，並附贈金智媛簽名透卡組，成為新年送禮與自用兼具的最佳選擇。





跟著金智媛這樣保養，養出女王般的高雅美肌

金智媛特別推薦這樣簡單卻高效的保養組合：

● 早晨使用【光耀重生水】與【光耀重生乳】進行基礎保養。

● 晚上則加入【重生精華】與【重生霜】，進一步滋潤與抗老。

● 若時間充足，依序疊加保養品，肌膚能更加平滑透亮，隔日上妝更服貼自然。

新年送禮犒賞自己，限量珍藏

正值農曆新年前夕，無論是尾牙妝容的好氣色，還是新年的健康肌膚目標，【天氣丹Be My Queen迷你禮盒】以奢華配方與親民價格，絕對是犒賞自己或獻給摯愛的送禮佳選。內附金智媛簽名透卡組，更增添收藏價值。2025年1月10日起限量上市，售完為止！



【購買資訊】

• 實體通路：百貨專櫃

• 線上通路：直營官網／momo旗艦館／蝦皮官方商城／LINE禮物

2025年，跟著金智媛一起用THE WHOO養出新年的光采美肌，開啟健康與自信的全新篇章。