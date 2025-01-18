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2025年10款「抗老保養」最值得購入　頂級精華到百元修復霜養出發光好運肌

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發年終了！2025這10款抗老保養品最值得購入，從La Prairie萬元精華到百元修復霜都有

▲2025年10款抗老保養品最值得購入。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

許多公司都開始公布年終獎金了！隨著這筆收入落袋，推薦大家入手這10款2025年最新抗老保養品來呵護皮膚，養出貴婦奶油肌幫自己做到開光、迎接好運一整年！

2025抗老保養品推薦：La Prairie 魚子美顏反重力精華

2025年魚子傳奇再度進化，從2D幻化為3D的全新魚子美顏反重力精華隆重上市，推薦給有緊緻拉提需求的消費者，許多KOL都分享用過La Prairie就回不去了，這瓶精華更是從點、線、面全方位打造3D反重力奇蹟，讓你每天起床都更愛鏡中的自己。

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▲La Prairie 魚子美顏反重力精華30ml／17,500元、50ml／26,000元。（圖／品牌提供）

2025抗老保養品推薦：迪奧 極緻精萃玫瑰馥活油

迪奧首度於「岡維拉玫瑰」中發現全新型態萃取物「仿生玫瑰外泌體」，此非油非水的嶄新成分能幫助油水調節、恢復肌膚各關鍵成分平衡。凝聚水相、油相與仿生玫瑰外泌體三重玫瑰能量，為肌膚帶來三相平衡修護。

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▲迪奧 極緻精萃玫瑰馥活油 20ml／25,000元。（圖／品牌提供）

2025抗老保養品推薦：YSL 金緻奢華賦活眼霜

結合抗老明星成分六胜肽來有效強化眼部肌膚屏障，全方位強化修護眼周肌膚與撫平皺紋，立即為眼部注入賦活能量，減緩細紋增生、改善眼周暗沉鬆垮並肌膚透亮度，搭配輕乳霜質地輕盈好吸收不怕太厚重。

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▲YSL 金緻奢華賦活眼霜 15ML／7,700元。（圖／品牌提供）

2025抗老保養品推薦：RéVive 極緻修護晚安面膜

RéVive首度推出適合所有膚質的夜間面膜，以「修護雙胜肽」加上品牌核心科技「獨創複合新生胜肽「與「神經醯胺複合精華」揉合多重保濕因子共效作用，極效拯救受損的肌膚屏障，低刺激性、高修復力連醫美術後都可以安心使用，敷完不用洗掉直到天亮。

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▲RéVive 極緻修護晚安面膜／8,200元。（圖／品牌提供）

2025抗老保養品推薦：dermalogica 多重維他命超能乳霜

除了原本的五種維他命之外，多重維他命超能乳霜中又多了「維他命B3（菸鹼醯胺）」，能促進肌膚生成神經醯胺和脂質，增強肌膚屏障健康，還能淡化色素沉澱，與原有的維他命原B5聯手更能發揮極佳舒緩效果，推薦給生活壓力大、感覺肌膚容易疲憊的人。

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▲dermalogica 多重維他命超能乳霜 50ml／3,900元。（圖／品牌提供）

2025抗老保養品推薦：碧麗妃 紅玉恆潤修護膜力霜

有別於一般的乳霜單層封存技術只能釋放2-3小時，BENEFIQUE碧麗妃秉持使用經典頂級植萃配方萃取與調和專屬天然植物處方籤， 膜力霜取自抗氧化霸主「薔薇果、雪絨花」萃取自最高活性的瞬間，搭載「雙膜科技」將高奢植萃抗老能量完整封存，整晚穩定釋放達到無時無刻Q彈澎潤的好膚況！

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▲碧麗妃 紅玉恆潤修護膜力霜 40g／4,300元。（圖／品牌提供）

2025抗老保養品推薦：蜜葳特 琉璃苣油

法國植物油保養專家Melvita蜜葳特2025年冬季再度推出限量全台200瓶、擁有青春抗老神級之油美名的「琉璃苣油」，不僅是女性健康的滋養聖品，在美容保養更是頂級抗老成分。「琉璃苣油」富含不飽和脂肪酸，質地輕盈卻擁有卓越滲透力，對於成熟、乾燥或受損肌膚尤為友好。

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▲蜜葳特 琉璃苣油 50ml／1,780元。（圖／品牌提供）

2025抗老保養品推薦：品木宣言 駐顏有樹全效修護膠原精露

首創「進階微流體科技」使潤澤度極高的彈潤分子與修護成分，滲入肌膚底層釋放。輕盈如羽的精華水質地完整封存保養精華，修護力媲美乳霜級保養！添加醫學美容級「撫紋6胜肽」協同膠原蛋白作用更有助於提升肌膚光澤和彈潤度。

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▲品木宣言 駐顏有樹全效修護膠原精露 150ml／2,650元。（圖／品牌提供）

2025抗老保養品推薦：貝膚黛瑪 超級28膠原修復霜

超級28膠原修復霜專為問題肌膚設計，蘊含雙專利＋獨家科技能快速撫平修復肌膚瑕疵，不論是泛紅脫屑、乾燥搔癢、肌膚瑕疵、特殊美容後的痕跡，甚至是老化所引起魚尾紋、細紋、法令紋等紋路問題全數高效修復！

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▲貝膚黛瑪 超級28膠原修復霜40ml／980元。（圖／品牌提供）

2025抗老保養品推薦：INNISFREE 1%A醇PDRN水光安瓶

A醇與PDRN雙重高效成分不只是針對肌膚表面改善，更同時修護肌底，達到媲美醫美級的保養效果，不論是追求進階煥膚、高濃度A醇保養，還是嚮往肌膚光滑彈嫩的完美狀態，持續使用水光小藍瓶，即可無痛養成張員瑛般的透亮水光肌！

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▲INNISFREE 1%A醇PDRN水光安瓶25mL／1,200元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
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關鍵字：

周刊王, 抗老保養, 精華液, 修復霜

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