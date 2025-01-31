徐玄振《一箱情緣》同款精品包　Delvaux出鏡率最高、黑色就是經典

文／美人圈

由孔劉、徐玄振主演的《一箱情緣》，主打大人系的愛情故事，劇中飾演職業老婆盧仁智一角的徐玄振經常以高級幹練到職場造型現身，上身同款包全是不出錯的經典款，與角色身分契合且充分展現女主低調內斂的性格，值得時髦的職場女性們入手。本篇也精選出徐玄振《一箱情緣》同款精品包，每一款都看出她的挑包好品味。

▲孔劉、徐玄振主演的《一箱情緣》，主打大人系的愛情故事。（圖／IG@netflixkr）

徐玄振《一箱情緣》同款精品包

卡地亞Panthère de Cartier美洲豹系列手提包

內行人到Cartier除了看珠寶外，包款也是鎖定目標！徐玄振在《一箱情緣》中就有上身Panthère de Cartier美洲豹系列手提包，作為品牌入門經典款，簡潔俐落的包型輪廓，配上專屬的美洲豹C字鎖扣，細節滿滿，不張揚又盡顯高級奢華感，以小包來說容量很充足，當作上班通勤包超合適。

▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹系列手提包，NT$130,000。（圖／Cartier）

Delvaux Tempête

比利時皇家品牌Delvaux深受許多名媛貴婦喜愛，也是韓劇女主角們的御用包！徐玄振多次在劇中上身Delvaux包款，其中經典Tempête就很推薦初次入手Delvaux的職場女性，T型包身配上招牌搭扣設計，手提把上還點綴有象徵性的D字小吊牌，全黑配色氣場拉滿。值得一提的是，許多人購買這款包會搭配絲巾裝飾，立刻搖身變不同風貌。

▲Delvaux Tempête MM。（圖／截圖自《一箱情緣》、Delvaux）

Delvaux Brillant

《一箱情緣》中出鏡率最高的包款非Delvaux Brillant莫屬，幾乎是櫃上熱門配色都被徐玄振給承包了！Brillant包設計低調典雅，力挺的包身結構加上招牌金屬馬蹄型搭扣，看似簡單卻又不簡單，當之無愧地成為成熟女性的首選。徐玄振分別在劇裡搭配沉穩黑色、氣質牛奶糖色以及有縫線包邊設計的斑鳩灰色，全是不出錯的百搭款。

▲Delvaux Brillant MM Surpiqué 斑鳩灰。（圖／截圖自《一箱情緣》、Delvaux）

▲Delvaux Brillant PM 黑色。（圖／截圖自《一箱情緣》、Delvaux）



▲Delvaux Brillant MM 牛奶糖色。（圖／截圖自《一箱情緣》、Delvaux）

CELINE TEEN TRIOMPHE亮澤牛皮革手袋

CELINE TRIOMPHE手袋的誕生是為了致敬品牌創始人Céline Vipiana，精緻的結構、標誌性的鎖扣設計和亮澤皮革的運用展現了品牌卓越的皮革製作工藝與精細的拼接技藝。徐玄振背的TEEN TRIOMPHE是最受歡迎的經典尺寸，初次入手不妨先瞄準。

▲CELINE TEEN TRIOMPHE亮澤牛皮革手袋，NT$125,000。（圖／CELINE、IG@netflixkr）

Longchamp Box Trot

Longchamp Box Trot迷你斜背包真的超可愛！ 使用散發微光澤的平滑小牛皮製作，翻摺壓扣上的經典標誌極具辨識度，輕便實用，大小剛好可以裝下日常小物。全黑配色百搭又有質感，不管是日常通勤還是出門逛街都很適合。重點是它還附有可調式肩帶，背起來超方便，簡直是實用與時尚兼具的小包首選！

▲Longchamp Box Trot，NT$21,200。（圖／Longchamp、截圖自《一箱情緣》）

Fendi Peekaboo ISeeU

不難發現徐玄振在《一箱情緣》中幾乎都是上身安全牌的黑色系包款，像Fendi這款Peekaboo ISeeU不僅是經典之作，更是保值擔當之一。包款以黑色小牛皮製成，小牛皮內襯用堅硬隔板分成兩個隔層，搭配雙色調粉紅色和鴿灰色柔軟納帕皮革與內袋。兩側飾有標誌牛角鎖，搭配手柄和可調及可拆式肩帶，可手提、肩背或斜背，一包滿足多種背法，實用性滿分。

▲Fendi Peekaboo Peekaboo ISeeU，NT$184,000。（圖／Fendi）

Louis Vuitton Capucines MM

徐玄振在劇中置於神秘行李箱上的包款，正是來自Louis Vuitton的Capucines MM手袋。向路易威登於1854年在巴黎Rue Neuve-des-Capucines開設的首間專門店致敬，設計採用黑色全粒面Taurillon皮革搭配米色翻蓋，並以寶石紅皮革手柄和金色金屬配件點綴，多種配色拼接撞出搶眼度，與行李箱配色相互呼應，讓人目光不自覺多停留。

▲Louis Vuitton Capucines MM。（圖／截圖自《一箱情緣》、Louis Vuitton）

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