隋棠44歲抗老不馬虎！每天早上先來半顆「歐洲靈芝」打果昔喝

記者李薇／台北報導 圖／suitangtang IG

藝人隋棠憑藉《犀利人妻》謝安真一角爆紅，與老公Tony婚後育有兩子一女，將重心放在家庭，2023年才積極重返螢光幕，去年更為新戲勤跑宣傳，已經44歲的她10日出席雅詩蘭黛白金級黑鑽松露逆時眼霜發表會，展現出完美狀態與纖細體態，更分享長壽生活的逆齡秘訣。

抗老，是需要全面注重才能達到很好的狀態，隋棠就分享，在飲食上，每天早上起來先喝一杯溫開水，然後就會自己打蔬果昔，半顆甜菜根搭配2片蘋果、1片檸檬，有時候還會加入菠菜，接著吃1、2顆蛋，然後休息1、2鐘頭之後，再吃隔夜燕麥，這個習慣已經維持好幾年，對於身體可以帶來很好的活力與精神。

在運動方面，隋棠一直都堅持重訓的習慣，每週至少去健身房4次，每次停留1到1.5小時，之後就會去做烤箱，最後用冰浴做一個結尾；「我很注重運動，年輕的時候，可能是為了自己身形好看，但是隨著年齡增加，維持身上的肌肉量相對來說也是保持青春很重要的方式。」

除了內在的保養，隋棠也認為選擇保養品很重要，建議女生過了30歲之後，為自己挑一套適合自己的抗老保養品，「像我自己接觸到雅詩蘭黛之後，對於它的長壽肌因逆齡科技很驚艷，大家都覺得眼周很顯老，如果疲憊、有魚尾紋、有細紋，但更容易被忽略的是淚溝，以前我自己總覺得淚溝好像沒有救，但這次體驗了白金級黑鑽松露逆時眼霜之後，撫平的感受度非常高。」