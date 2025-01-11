99%人都常忽略的養膚觀念！維持健康修護力才能有感美肌

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

很多人都追求高效有感的保養，感覺成分越高越濃越好，但是卻往往忽略一個重點，就是維持肌膚自我的修護能力，看起來好像無趣的功能，但其實是最基礎最該重視的關鍵，有健康的膚質，擦保養品效果才會加乘，以下就分享多款好用的修護單品，養成好狀態，煥白、逆齡自己就來。

＃BIODERMA貝膚黛瑪 超級28膠原修復霜，40ml、售價980元

憑藉卸妝「小紅水」熱銷全球的貝膚黛瑪其專利科技，一直是粉絲用過很有感的單品，尤其是近年醫美盛行，安全更是不少人信賴它的關鍵，2025年其抗老產品線發表全新的超級28膠原修復霜，採取獨創肌活膠原舒痕科技撫平肌膚細紋，搭配啡肽舒緩修復專利來穩住肌膚乾癢不適，同時維護表層微生態，打造健康菌叢平衡，才能從最外層保護到內層肌底，無矽靈、無酒精、無人工色素、無香料、無Paraben類防腐劑，更是令人放心的選擇。

＃CeraVe適樂膚 長效清爽保濕乳，473ml、售價699元

在台灣廣受粉絲喜愛的長效清爽保濕乳，因為使用起來保濕又超好吸收，粉絲口碑超好，這次再度攜手人氣插畫家LAIMO馬來貘合作，推出超可愛的組合，在藥妝通路只要購買1瓶就可以免費拿化妝包，在網購通路購買1瓶加水楊酸煥膚淨嫩潔膚露，就送馬來貘網紗提袋加上吸水小方巾。

＃MEDIPEEL美蒂菲 積雪草B5微晶精華3000shot，50g、售價1198元

積雪草是近年修護肌膚很熱門的成分，對於舒緩泛紅乾燥有很好的養護效果，新創PHYTO CICA-NOL LEEDLE™微針專利技術，可以將營養效能注入肌膚深層，修護受損肌膚狀況，提升屏障保護力，呵護出細緻透亮的膚況。