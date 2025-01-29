潮男圈颳起珍珠風潮　潘瑋柏搶戴聯名款、Marc Jacobs獨鍾串珠

▲美國服裝設計師Marc Jacobs是MIKIMOTO珍珠串鍊的忠實粉絲。（圖／翻攝themarcjacobs IG）

記者陳雅韻／台北報導

珍珠設計日益個性化，吸引男性也加入佩戴行列，美國知名服裝設計師Marc Jacobs獨鍾經典珍珠串鍊，無論是穿休閒的衛衣或正式服裝，總愛戴著MIKIMOTO光彩迷人的珍珠項鍊，他盛讚品牌是「世上最漂亮的珍珠」；走在潮流尖端的潘瑋柏，在MIKIMOTO與他的愛牌Chrome Hearts推出聯名珠寶後，立刻購入Y字珍珠項鍊，中央銀製的十字造型正是Chrome Hearts經典符碼。





▲潘瑋柏戴MIKIMOTO x Chrome Hearts珍珠項鍊。（圖／翻攝willpan23 IG）

MIKIMOTO近幾年設計活潑，吸引不少男性顧客目光，與日本設計師川久保玲品牌Comme des Garçons、Chrome Hearts等聯名系列都獲得極大迴響，去年更進一步與日本男星神宮寺勇太合作，藉由他的時尚穿搭展現珍珠時髦的一面，去年他到品牌紐約旗艦店參觀時，佩戴PASSIONOIR黑南洋珍珠系列珠寶，特色是銀製鍊結經過Japanned Noir鍍黑處理，點綴黑南洋珠，酷味十足。





▲MIKIMOTO與日本男星神宮寺勇太合作，他到品牌紐約旗艦店參觀戴PASSIONOIR黑南洋珍珠珠寶。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）





▲MIKIMOTO PASSIONOIR黑南洋珍珠項鍊，142,000元。



TASAKI旗下balance系列也受到不少男性顧客青睞，南韓人氣男團「Stray Kids」成員昇玟曾以一身黑裝，搭配3顆珍珠排在橫桿上的balance單邊耳環，以及將珍珠有序排列在密鑲鑽石鍊條上的balance build diamonds pave鍊墜，流露貴公子氣息。





▲南韓人氣男團「Stray Kids」成員昇玟佩戴TASAKI balance系列珠寶。

Tiffany & Co.則與身兼歌手、LV男裝設計總監「菲董」Pharrell Williams攜手推出Tiffany Titan by Pharrell Williams 系列淡水珍珠作品，以18K金打造靈感來自希臘海神波塞頓的三叉戟造型，再結合超過11毫米的珍珠創作項鍊、手鍊、戒指和耳環，尖矛與珍珠的組合展現衝突美感，大膽設計跨越性別界線，男、女都能駕馭。

▲菲董呈現結合珍珠的Tiffany Titan by Pharrell Williams珠寶系列。（圖／Tiffany提供，以下同）





▲Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K金鑽石與珍珠戒指。