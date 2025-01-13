包開箱／貴婦愛牌Valextra話題包Milano變小了！新尺寸搭蝴蝶吊飾更可愛

記者鮑璿安／綜合報導

義大利精品皮具品牌Valextra以低調的設計美學而聞名，許多人對於標誌性的Milano手袋都不陌生，2025年一開始也帶來了全新尺寸，滿足不同需求的愛好者，更有可愛的全新吊飾能夠疊搭，以Quiet Luxury風格洋溢高質感。

Valextra由Giovanni Fontana於1937年於米蘭創立，米蘭既是Valextra的故鄉，也是品牌不竭的靈感泉源，設計美學源於建築與幾何，創作蘊含意義的功能性皮件。代表性包款除了有最早問世於1968年的Tric Trac手腕包，還有近年來討論度十足的Milano，同樣秉持著優越的工藝處理方式，包身選用品牌標誌性的Millepunte頂級小牛皮革，搭配手工Costa油墨滾邊，勾勒出鮮明的輪廓，全新柔和襯裡則是採全麂皮材質製成，並擁有可調節皮革繫帶，鎖扣細節借鑒了品牌另一個標誌Iside，承襲核心DNA美學。

▲Milano在2025年換上了全新的縮小款Micro尺寸，介於大包與小廢包之間，容量可說是恰到好處 。（圖／品牌提供）

而且飾扣無論是開或是合上皆有不同風貌，打造出從容、簡約的高級鬆弛感，而Milano在2025年則換上了全新的縮小款Micro尺寸，介於大包與小廢包之間，容量可說是恰到好處。

Valextra也將極致工藝延續到全新皮革吊飾系列，提供大家在包款上點綴自己喜愛的掛飾，靈感則源於自然與童趣，呈現了蝴蝶、風箏，以及象徵自然生機的花朵與葉片等意向，更可以旋轉調整外觀，相當有趣。而且做工秉持著嚴謹的製包手法，每款吊飾同樣採用Millepunte頂級小牛皮革以及Costa油墨滾邊工藝，即便不見顯眼Logo於其中，光看到細膩工藝即有奢華態度。





▲雙G Logo致敬品牌創辦人Guccio Gucci名字縮寫，形成倒立相扣的圓圈結構，點綴在包身中央。（圖／品牌提供）

▲GUCCI Blondie老花迷你肩背包。NT$94,500。（圖／品牌提供）





▲GUCCI Blondie酒紅色相機包，NT$94,500。（圖／品牌提供）







▲GUCCI Blondie麂皮墨綠色肩背包M號，NT$126,000。（圖／品牌提供）

同時，Gucci經典Blondie手袋終於在2025早春系列宣告回歸，這股巨大的70年代復古影響力正在蔓延，相信已經聽見不少品牌愛好者的歡呼，創意總監Sabato De Sarno將標誌性的雙G標誌重新解讀，注入現代流行視角，為品牌再創巔峰之作。Gucci Blondie的核心要素莫過於中央的雙G Logo，致敬品牌創辦人Guccio Gucci名字的縮寫，形成倒立相扣的圓圈結構，點綴在包身中央，部分款式則搭配上手把，帶出品牌強而有力的馬術文化，形成濃濃的復古意涵。配色方面也有革新，同時換上了新Gucci時代代表性的「Ancora」酒紅色，迷人之中帶點慵懶個性，也提供焦糖色、黑色皮革，繼續訴說著Sabato的流行經典。