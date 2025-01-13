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格蘭利威雙原酒12年限定版台灣獨賣　媲美桶邊品飲沉浸風味

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▲12年首席三桶原酒 限定版、汀士頓12年波本桶單一麥芽蘇格蘭威士忌。（圖／品牌提供）

▲台灣開賣格蘭利威12年首席三桶原酒 限定版，並附贈創新環保提袋。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

單一麥芽威士忌品牌格蘭利威The Glenlivet，近期再度推出全新「12年首席三桶原酒 限定版」與「13年雪莉桶原酒 2025限量臻藏版」，以突破性的製程與創新理念滿足威士忌愛好者多元的味蕾需求。這兩款新品以獨特的桶陳技術和高原桶強度，成為台灣威士忌藏家的新焦點。

▲12年首席三桶原酒 限定版、汀士頓12年波本桶單一麥芽蘇格蘭威士忌。（圖／品牌提供）

12年首席三桶原酒是市場首創，採用三桶原酒美國橡木桶、加勒比海蘭姆桶及初次裝填波本桶的風味層次。酒款未經冷凝過濾，保留原桶的完整風味，展現太妃糖、香蕉煎餅及熱帶水果的香氣，伴隨奶油蜂蜜的口感與悠長清爽的尾韻。其55.3%的酒精濃度為愛好者提供多種飲用選擇，無論是加冰、加水或純飲，都能感受風味的多層次變化。

▲12年首席三桶原酒 限定版、汀士頓12年波本桶單一麥芽蘇格蘭威士忌。（圖／品牌提供）

13年雪莉桶原酒則選用100% Oloroso雪莉桶，透過57.9%的高原桶強度呈現濃郁而純淨的風味。酒液展現黑巧克力、橙皮與丁香的經典雪莉香氣，層次分明且尾韻悠長，為台灣市場帶來專屬的重雪莉新體驗。

▲12年首席三桶原酒 限定版、汀士頓12年波本桶單一麥芽蘇格蘭威士忌。（圖／品牌提供）

▲12年首席三桶原酒 限定版、汀士頓12年波本桶單一麥芽蘇格蘭威士忌。（圖／品牌提供）

格蘭利威兩款新品在台發表，特別選在高雄衛武營國家文化藝術中心舉辦新品晚宴，請來台灣棒球傳奇王建民與金牌捕手林家正，共同見證雙原酒的亮相，並搭配米其林星級料理與酒款，讓參加者以美食結合桶邊品飲的沉浸風味。

▲12年首席三桶原酒 限定版、汀士頓12年波本桶單一麥芽蘇格蘭威士忌。（圖／品牌提供）

「12年首席三桶原酒 限定版」售價1,880元，並附贈創新環保提袋，以作為迎春佳節的饋贈佳品；「13年雪莉桶原酒 2025限量臻藏版」售價3,580元，在台限量推出，適合收藏或作為品味之選。

▲12年首席三桶原酒 限定版、汀士頓12年波本桶單一麥芽蘇格蘭威士忌。（圖／品牌提供）

汀士頓針對台灣市場推出雪莉桶威士忌系列後，首款波本桶威士忌「汀士頓12年波本桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」近期也正式於台灣上市，具有波本桶的香草與蜂蜜風味為特色，口感具有奶油太妃糖和蜂蜜的甜美與暖陽般的青草香氣，而波本桶經典的香草風味與丁香餘韻，同時伴隨柔滑奶油般口感，舌尖停留著水果清香與香草風味，售價1,239元。

▲12年首席三桶原酒 限定版、汀士頓12年波本桶單一麥芽蘇格蘭威士忌。（圖／品牌提供）▲12年首席三桶原酒 限定版、汀士頓12年波本桶單一麥芽蘇格蘭威士忌。（圖／品牌提供）

關鍵字：

格蘭利威, 威士忌, 限定版, 高濃度, 桶陳技術

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