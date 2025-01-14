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4種情況下「裸辭也沒關係」　有毒職場就別留戀

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▲▼不想再加班！「5個方法」提升工作效率 。（圖／Unsplash）

▲每個人在職場的狀況都不同，不一定要找到下份工作才能離開。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

找工作這件事有許多無法控制的變因，但有時候「騎驢找馬」這件事，在某些情況下或許並非最好的選擇，社會上絕大部分的人都需要工作，不一定是考量經濟面，也有心理層面的需求，但並非每個人一定要找到「下份工作」才能離職，新的一年來臨，你是否還想繼續撐？有4種狀況你能再度思考。

▲▼5條職場禁忌」千萬別犯，不懂拒絕很糟糕 。（圖／Unsplash）

▲有時沒退路不一定不好。（圖／unsplash）

足夠的積蓄
之前的工作生涯所累積的儲蓄，是可以讓你足夠停下一陣子，好好思考自己之後的工作職涯與往後想過的人生，有時最好的機會就會從此而生，但在提出辭呈之前，必須好好精算你的實力，別落入因為付不出生活費，需要隨便再找一份工作的輪迴裡。

▲職場,欺負,爭吵。（圖／pakutaso）

▲工作環境很不妙就先離開吧，反正也沒什麼好可惜的。（圖／PAKUTASO）

現有的公司讓你非常不開心
當你身處「有毒」的環境中，是沒有辦法看清自己的實力跟價值的，例如沒實力的上司持續地否定你的工作成績，但他的意見根本不中肯；喜歡搶功勞、中傷別人的同事，跟他一起工作只會持續否定自己價值，就建議先跟這種環境保持距離，冷靜後思考再出發。

▲▼工作,職場,說話,老闆,防疫,新冠肺炎。（圖／取個免費圖庫pexels）

▲事情多如牛毛，根本沒時間去面試。（圖／pexels）

沒時間找新工作
這種情況最常見的就是「責任制」，機動性高、又無法控制時間的工作內容，讓你根本沒空找新工作，這樣持續的輪迴便是一直原地踏步，到自己沒有感覺為止，就像談戀愛一樣，根本沒機會接觸外界，怎麼可能會有新機會？

▲職場,工作,學校,學生,公司,。（圖／pexels）

▲身體是個人最大的資產。（圖／pixabay）

健康問題
因為工作導致身體出問題，多數的承擔還是要落在員工自己身上的，所以若身體出現狀況，適可而止與考慮休息是必須要認真思考的，不僅是顯而易見的病徵、失眠、焦慮憂鬱都算身體健康的範疇。

關鍵字：

離職, 工作, 考慮, 狀況, 需求

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