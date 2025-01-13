《白月梵星》7台詞：如果我的路是走下去，那你的路就是放下

記者鮑璿安／綜合報導

白鹿、敖瑞鵬主演的仙俠劇《白月梵星》正在熱播中，劇情講述了個性開朗的將軍之女白爍在修仙途中認識了妖族大神梵樾，兩人攜手結伴降魔除妖的過程中，一步步認識彼此互生情愫的愛情故事。當中也有不少金句台詞引發討論，一起看看。

▲《白月梵星》由白鹿、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

1.這世間很多事是問不出原因的，我也曾遭遇世間不公，我也曾向天質問，也許世上的人大多數都是苦的吧，各有各的苦，但總要給自己找一條路，如果我的路是走下去，那你的路就是放下。

2.人生就是從一無所有再到一無所有的過程，開始與結束已定，但中間的經歷才是由你自己決定，不執念，不自苦，不強求，不矯情，好好地過自己的一生。

3.這世上的很多事，是說不清對錯的，沒有人能夠料盡世事。大多時候，循著本心在走，往事不可追，人要往前看。

4.我的命從來都是我自己的，謝謝你毫不猶豫地跟我一起出生入死，但即便沒有你，我也會救我自己。

5.妖族無情，仙族無為，人族無力，誰都靠不住。

6.人活一世，求神問卜只能圖個安穩，安身立命，終要靠自己的努力。

7.報恩是我所願，但若為報恩，要拋棄一切親情道義，苟且偷生如陰溝鼠蟻，這樣的我，別說恩人，我自己都會厭棄。