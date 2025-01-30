宮古島＋石垣島岸上遊5大必去景點　日本最美海灣、最長跨海大橋盡收眼底

▲搭乘郵輪參與岸上觀光行程可輕鬆抵達知名景點，圖為石垣島川平灣。



圖文／鏡週刊

搭乘有「亞洲最大郵輪」之稱的MSC地中海郵輪榮耀號（MSC Bellissima），體驗的不僅是新穎舒適的硬體設施與船上娛樂，在「海上移動式酒店」睡一晚後就能抵達不同島嶼，更是旅客引頸期盼的每日驚喜。為期6天的榮耀號沖繩之旅，會造訪沖繩本島、宮古島與石垣島，透過岸上觀光行程，可輕鬆走遍沖繩離島的5大經典景點。

MSC地中海郵輪榮耀號自2024年以基隆為母港後，推出4至6天的沖繩航程，其中5或6天的航程皆有停靠宮古島與石垣島，5天航程的停留沖繩本島一晚，6天則是停留兩晚。宮古島與石垣島相較於沖繩本島交通較不方便，推薦可參加岸上觀光行程，在郵輪公司的安排下，前往必玩景點。

郵輪提供的岸上行程有半日遊與一日遊可選，郵輪乘客只要在APP上預訂行程，並在指定報到時間於郵輪大廳集合即可，且有中文導遊全程陪同，無須擔心語言問題。

宮古島：伊良部大橋、牧山公園、與那霸前濱海灘

首晚於基隆港登船後一夜好眠，隔日清晨便已抵達宮古島平良港。「宮古島藍」是腦海浮現的第一個形容詞，無法不期待這座島嶼帶給我的絕美景色。以全日行程來說，首站通過著名的伊良部大橋，可前往「伊良部大橋海之驛」，登高望遠欣賞這座跨海大橋。

▲「伊良部大橋海之驛」賣店裡販售不少當地特色產品。

伊良部大橋於2015年1月31日正式啟用，連接宮古島與伊良部島，全長有3,540公尺，是日本最長的免費跨海大橋，也是宮古島指標性的景點，岸上觀光行程會圍繞欣賞這座讓人百看不膩的大橋。在「伊良部大橋海之驛」旁坡地制高點欣賞大橋全景後，可到賣店購買當地限定商品，像是宮古島鹽做的吐司、魚乾或黑糖等等。

▲由伊良部島角度望向宮古島。

車程約5分鐘的另一個景點「牧山公園」，也是欣賞伊良部大橋與宮古藍海景的絕佳地點。公園建於伊良部島的高地區域，視野寬闊，公園內設有步道和觀景台，適合散步靜心感受自然之美。這裡也是攝影愛好者的天堂，不論是日出、夕陽時分，「宮古藍」海水倒映的色澤變化萬千，總能拍出如詩如畫的美照。

岸上觀光行程也提供真正能親近海水的體驗，宮古島的最後一站便前往有「日本第一沙灘」之稱的「與那霸前濱海灘」。綿延達7公里的細白沙灘、綠藍色的海色與伊良部大橋相映，瞬間療癒旅人的心。

▲「牧山公園」瞭望台。

▲瞭望台的視野開闊，可一覽伊良部大橋。

▲「與那霸前濱海灘」海水潔淨見底。

▲白沙灘與伊良部大橋相呼應，畫面絕美。

石垣島：八重山村、川平灣

在石垣島不到一日的岸上觀光行程中，可探訪島上的「八重山村」和「川平灣」兩處涵括自然與文化的經典景點。「八重山村」以保存八重山群島傳統文化和建築風格而聞名。古樸的琉球紅瓦屋頂建築與以珊瑚石堆砌而成的圍牆，將濃厚的地方特色展露無遺。

村內還有沖繩傳統的工藝體驗活動，例如製作染布、琉球玻璃或手工陶器，也可以穿上具有琉球王國風情的當地傳統服飾，有如回溯至數百年前的琉球王朝時期。

▲八重山村的風獅爺雕像隨處可見，這些象徵平安的守護神是當地文化的標誌之一。

▲原汁原味保留的聚落建築物不僅建築體本身，內部的使用功能也真實呈現。

▲時間允許也可嘗試體驗琉球傳統服飾。

▲光影灑在傳統屋瓦上頭特別美好。

▲臨海的漁村必備的漁具屋。

離開八重山村，行程的下一站是被譽為日本最美的海景之一的「川平灣」。這片海灣被綠色山巒與潔淨的白沙灘環抱著，肉眼望去，湛藍海水似乎有著漸層的色澤，即使僅是漫步在沙灘上，也是一大享受。由於川平灣的水流較強，不適合游泳，推薦可搭乘玻璃平底船探索這片海域，即使不潛水，也能欣賞到海底的珊瑚和五彩繽紛的海洋生物。

▲「川平灣」有日本最美海灣的稱號。

▲有人說這裡的海水有漸層色澤。

▲即使只是漫步在沙灘上也讓人心滿意足。

▲一旁的步道可走到制高點眺望美景。

如果特別喜歡購物者，也不必擔心，參加宮古島的岸上觀光行程，登船前會載遊客前往當地的購物站，而石垣島則前往「激安殿堂」。無論是藥妝、零食、泡麵或想補充日常用品，都能被滿足。榮耀號的岸上觀光行程有半日或一日遊選擇，每人69美元起（約NT$2,269）。

▲石垣島的最後一站是「激安殿堂」。

MSC地中海榮耀號2025年行程可參考尊榮假期「地中海郵輪假期榮耀號自主遊」4至6天行程，費用24,900元起，3月推薦可搭乘前往日本賞櫻，暑假6月、7月也皆有出發日。詳細行程請上官網 http://www.etsgo.com.tw/asia-cruise/ 查詢。

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