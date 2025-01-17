台北年貨大街「迪化街」6間超強美食！除了辦年貨　寶藏美食不可錯過

文／MENU美食誌

2025年迪化街年貨大街於1月11日至27日舉辦，除了懷舊的年貨大街，周遭更隱藏著多間寶藏美食。

無所洋食

迪化街一段358之1號

主打日式的洋食料理，提供素食咖哩、義大利麵、蓋飯，和各式各樣的手作小點，推薦南蠻炸豬排、野營風乾咖哩、滑嫩湯葉蓋飯和奶霜重焙烏龍布丁。

▲無所洋食主打日式的洋食料理。（圖／美食客莎莎與阿仁就愛趴趴走提供）

孵咖啡-孵珈琲洋館

歸綏街218-1號

座落於80年歷史的五層樓房裡，打造復古又摩登的日式喫茶店氛圍，咖啡以手沖單品為主，飲品及甜點有多種選擇，推薦洋館茶花布丁、漂浮冰咖啡和小山園日式抹茶。

▲孵咖啡座落於80年歷史的五層樓房裡。（圖／美食客喵喵-VAgs2zV7rk提供）

純真豆花

民樂街43號

位於大稻埕永樂市場旁，菜單提供手洗阿里山愛玉、豆花、台式炒糖刨冰，還有5種內用限定招牌冰品，推薦芋頭艦隊冰、芋泥瀑布刨冰和檸檬愛玉。

▲位於大稻埕永樂市場旁的純真豆花。（圖／美食客喵喵-VAgs2zV7rk提供）

本鼎堂台式漢方麻辣鍋

南京西路277號1樓

總共有五種湯底，主打漢方麻辣湯，將大稻埕和中藥行的元素放入餐廳食材跟湯底裡面，推薦火山熔岩漿、拜城隍爺、好運龜和回春香拌三色麵。

▲本鼎堂台式漢方麻辣鍋。（圖／美食客珮蒂patty食記eat提供）

築地良味食事處

塔城街33號

位於捷運北門站附近，裝潢有著濃厚的日式風情，不吃生食也有熟食丼飯可選擇，推薦星鰻握壽司、北海道五色丼 、北海道海鮮丼和季節烤魚。

▲築地良味食事處。（圖／美食客Remiii提供）

富山天滿

民族西路223之2號

位於捷運大橋頭站，是一間口味相當特別的濃厚系拉麵店，有堅果叉燒、檜木煙燻牛舌、醬油磯煮鮑魚可選，推薦涼拌鯛魚皮、堅果蔬食拉麵和明太子叉燒拉麵。

▲濃厚系拉麵店富山天滿。（圖／美食客20F食驗家提供）

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