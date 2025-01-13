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「奇異博士」班奈狄克電影級新作曝光！背Prada尼龍包藏深意

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記者鮑璿安 ／綜合報導

近年來，Prada成為永續時尚的推手之一，全新呈現2025 Prada Re-Nylon 系列形象廣告，請到班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）與演員莎蒂辛克（Sadie Sink）一同入鏡，也曝光了最新的尼龍包款單品。

▲▼Prada。（圖／品牌提供）

▲▼Prada。（圖／品牌提供）

▲2025 Prada Re-Nylon 系列形象廣告，請到班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）與演員莎蒂辛克（Sadie Sink）一同入鏡。（圖／品牌提供）

Prada 第三度與 National Geographic CreativeWorks 攜手合作，透過一系列四部紀錄片共同探尋 Prada Re-Nylon 創新倡議的起源，許多人對於品牌的尼龍系列單品並不陌生，其再生尼龍面料由來自海洋與垃圾掩埋場的塑膠廢料再生而成，打造出輕巧耐用且時髦的單品。而Prada Re-Nylon X SEA BEYOND 系列的 1% 銷售收益會用於支持 SEA BEYOND 計劃，旨在啟發年輕一代，讓他們意識到海洋的重要性以及海洋保育的必要性。

▲▼Prada。（圖／品牌提供）

▲▼Prada。（圖／品牌提供）

▲▼Prada。（圖／品牌提供）

▲▼Prada。（圖／品牌提供）

而此次通過班奈狄克康柏拜區與莎蒂辛克的視角，他們分別造訪挪威與墨西哥，以身歷其境的體驗將觀眾帶到幕後、海面下及遠方，揭示這個複雜生態系統的壯麗、這些海洋環境所面臨的困境。如今消費者也可以選擇對環境生態更有利的單品，本季打造出肩背包、後背包以及漁夫帽配件，皆以尼龍材質為主軸，點綴上經典三角形琺瑯Logo以及Re-Nylon標誌，輕鬆融入日常穿搭之中。

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲BOTTEGA VENETA 新春系列形象廣告，舒淇、楊祐寧出鏡 。（圖／品牌提供）

與此同時，Bottega Veneta 2025年農曆新年形象廣告來到湖南省瀏陽市取景，以夜空為幕象徵點亮新年，由曾與導演王家衛合作過《春光乍泄》的知名攝影師及平面設計師夏永康掌鏡，以電影般的迷人視角展開故事。舒淇身穿圖騰亮片洋裝，手拿Andiamo Clutch包款，持續發揮她美神顏值，更與楊祐寧對視一笑，畫面十分輕鬆愜意。為慶賀農曆蛇年到來，新春臻選系列在品牌皮革編織工藝之上注入靈感，帶來了創意感十足的蛇形提把Tosca包款，將小蛇的紅舌頭俏皮呈現在包款提把；另也有綴有玉球裝飾的Tosca包款，寓意純潔高雅、吉祥如意。

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Prada, Re-Nylon, 環保, 海洋保育, 永續時尚

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