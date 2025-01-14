fb ig video ETtoday search mobile

3個方法改善冬天煩人靜電！保持手部滋潤、避免化纖材質都是關鍵

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、達志示意圖

秋冬季節天氣乾燥，靜電問題特別明顯，常常都會不經意間有麻感，讓人跟著嚇一跳，不妨可以透過以下三個方法，來改善靜電問題。

靜電,歐舒丹,契爾氏,保養,護膚,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

1.保持環境濕度

靜電容易在乾燥環境中產生，因此增加空氣濕度可以有效減少靜電的生成，可以使用加濕器，將室內濕度維持在40%到60%之間，也可以晾曬濕毛巾或布巾以提高局部濕度。

2.穿著材質選擇

不同材質的衣物容易摩擦產生靜電，因此儘量選擇天然材質的衣物，如棉、麻、絲等，避免穿著尼龍、聚酯纖維等化纖材質的衣物，在洗滌時，可以使用衣物柔順劑，可降低衣物的靜電。

靜電,歐舒丹,契爾氏,保養,護膚,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

3.改變習慣與工具使用

如果真的很不喜歡靜電的感覺，建議可以改變日常行為和使用防靜電工具，比如：觸碰金屬物品前，可以用手先觸摸牆壁或木質物品，釋放身上的靜電，同時勤洗手、擦身體乳或是護手霜，保持皮膚濕潤，降低靜電堆積。

【推薦單品】

＃契爾氏 冰河身體修護嫩膚霜，250ml、售價1,980元

靜電,歐舒丹,契爾氏,保養,護膚,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

以經典冰河舒敏修護霜為靈感，全新推出身體專用的嫩膚霜，超輕盈質感3秒就可以快速吸收，同時選用熱賣配方冰河醣蛋白，能夠迅速為肌膚保濕補水，依克多因、角鯊烷可以舒緩乾燥不適，打造細緻柔滑的膚觸。

＃歐舒丹 乳油木護手霜，75ml、售價900元

靜電,歐舒丹,契爾氏,保養,護膚,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

歐舒丹的乳油木護手霜一直都是熱賣好物，1993年上市後便成為歷久不衰的明星商品，現在更是在全球每秒就銷售出1條乳油木護手霜，最近攜手SEVENTEEN成員暨首位亞洲品牌大使金珉奎，只要於1月9日至20日期間，分享在捷運站「遇見金珉奎」的金珉奎照片，即可參加同款乳油木護手霜150ml抽獎。

關鍵字：

靜電, 歐舒丹, 契爾氏, 保養, 護膚

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

宋慧喬花3年拍《一代宗師》想跑險被王家衛沒收護照XD

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

三觀超正三大星座！TOP 1簡直「人間清醒」確立觀念就不會受影響

三觀超正三大星座！TOP 1簡直「人間清醒」確立觀念就不會受影響

牛奶才第5名！「助眠食物排行榜」公開　讓你快速入睡

牛奶才第5名！「助眠食物排行榜」公開　讓你快速入睡

對朋友大方三大星座！TOP 1認為錢不能傷感情　愛付錢不想朋友尷尬

對朋友大方三大星座！TOP 1認為錢不能傷感情　愛付錢不想朋友尷尬

星巴克今明「大杯以上買一送一」　揪咖同享周間小確幸 超準！挑一種最想做的家事　秒測你的戀愛中的「變心指數」 王一博全新帥照曝光！踩Jimmy Choo「鑽石鞋」長腿比例藏不住 湯唯《微博之夜》畫面美瘋讓導播也定格！盛世美顏靠5招　早上喝溫鹽水 「奇異博士」班奈狄克電影級新作曝光！背Prada尼龍包藏深意 《九重紫》孟子義「孟式保養法」公開！每天喝排毒蔬果汁　素顏又亮又白 肖戰換兩套Gucci訂製亮片西裝一黑一紅超吸睛！王鶴棣把情書穿上身比帥

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面