3個方法改善冬天煩人靜電！保持手部滋潤、避免化纖材質都是關鍵

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、達志示意圖

秋冬季節天氣乾燥，靜電問題特別明顯，常常都會不經意間有麻感，讓人跟著嚇一跳，不妨可以透過以下三個方法，來改善靜電問題。

1.保持環境濕度

靜電容易在乾燥環境中產生，因此增加空氣濕度可以有效減少靜電的生成，可以使用加濕器，將室內濕度維持在40%到60%之間，也可以晾曬濕毛巾或布巾以提高局部濕度。

2.穿著材質選擇

不同材質的衣物容易摩擦產生靜電，因此儘量選擇天然材質的衣物，如棉、麻、絲等，避免穿著尼龍、聚酯纖維等化纖材質的衣物，在洗滌時，可以使用衣物柔順劑，可降低衣物的靜電。

3.改變習慣與工具使用

如果真的很不喜歡靜電的感覺，建議可以改變日常行為和使用防靜電工具，比如：觸碰金屬物品前，可以用手先觸摸牆壁或木質物品，釋放身上的靜電，同時勤洗手、擦身體乳或是護手霜，保持皮膚濕潤，降低靜電堆積。

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