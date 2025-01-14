小S撞鞋TWICE多賢耍辣！超短裙配MK及膝長靴曬逆天長腿曲線

記者鮑璿安 ／台北報導

不少人會在冬季入手一雙高筒靴款，當成穿搭上的亮點，韓星TWICE成員多賢及小S徐熙娣最近都不約而同穿上了Michael Kors新款及膝長靴，營造出高挑修長的身材比例，成為女星們即便撞鞋也要上腳的愛用選擇。





▲韓星TWICE成員多賢及小S徐熙娣最近都不約而同穿上了Michael Kors新款及膝長靴 。（圖／品牌提供）

小S徐熙娣日前換上寬鬆的休閒毛衣搭配上短裙，營造出率性風格，而她選擇素面Luna及膝長靴，尖頭廓形完美拉長身材比例，加上新穎的皺褶元素，非常受到矚目。就連多賢也以同款單品進行搭配，她以光澤感閃片裙裝搭配靴款，完美演繹火辣與甜美兼具的派對造型。





▲多賢與楊紫換上Colby短靴 。（圖／品牌提供）

▲Shiloh雪靴 。（圖／品牌提供）

品牌此次推出一系列唯美鞋款，包含話題度滿滿的Luna及膝長靴、Kelsea過膝長靴，以誇張輪廓與內凹式鞋跟展現戲劇張力，其皺褶靴身更巧妙修飾腿型。另外也有Colby短靴、Shiloh雪靴，更適合日常穿搭，長度剛好遮蓋到小腿肚，加上三公分高的鞋跟，靴筒處以同系列包款的釦環設計作為吸睛亮點；Shiloh雪靴則點綴軟萌羊毛材質，也是非常推薦的選擇。





▲Chloé Kick設計理念源於80年代復古風格，兼具芭蕾舞鞋柔美氛圍的同時，以個性拳擊鞋輪廓進行改寫 。（圖／品牌提供）

同時，Chloé 帶來拳擊鞋Kick，設計理念源於80年代復古風格，兼具芭蕾舞鞋柔美氛圍的同時，以個性拳擊鞋輪廓進行改寫，共推出低筒和高筒兩種款式，鞋身選用皮革和再生材料拼接營造細節層次，形成異材質樣貌，色系也從裸色到簡潔白色，輕盈鞋款混合纖細的鞋底，在日常也相當容易進行搭配。