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劉以豪同款Levi’s寬鬆丹寧褲比例超神！EVISU新春「龍蛇圖騰」必收

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記者鮑璿安／綜合報導

丹寧褲裝是不少人衣櫥中的必備單品，2025年一開始，Levi’s就公開了全新的穿搭公式，請到劉以豪親自示範578極繭寬鬆丹寧褲，以慵懶廓形散發帥度，男神同款必須收。而日本牛仔品牌 EVISU也帶來了限量蛇年新春系列，招牌刺繡轉化成靈蛇，滿滿好運穿上身。

▲丹寧 。（圖／品牌提供）

▲丹寧 。（圖／品牌提供）

▲劉以豪演繹2025年全新的穿搭公式，568寬版繭型丹寧褲以及578極繭寬鬆丹寧褲。（圖／品牌提供）

▲丹寧 。（圖／品牌提供）

▲568水洗藍寬版繭型丹寧褲。（圖／品牌提供）

丹寧品牌Levi’s以標誌性的501引領工裝褲風潮，這次請到品牌大使劉以豪演繹2025年全新的穿搭公式，劉以豪換上568寬版繭型丹寧褲，有別於過去採用深色調，今季特別換上水洗淺藍丹寧面料、柔和米白及焦糖牛奶色來呈現，再加上闊身輪廓提高舒適度。501的經典廓型也在2025年進行全新的變革，汲取90年代的鬆軟元素，復打造出578極繭寬鬆丹寧褲，加寬的腰身、大腿結構，看起來慵懶不失時髦感覺，可以仿效劉以豪以全身丹寧的穿搭進行搭配，彰顯帥氣形象。

▲丹寧 。（圖／品牌提供）

▲丹寧 。（圖／品牌提供）

▲丹寧 。（圖／品牌提供）

▲EVISU限量蛇年新春系列。（圖／品牌提供）

EVISU限量蛇年新春系列必收的牛仔外套，以花刺繡延伸，勳章上刺有金龍轉化成靈蛇，靈蛇則運用不同深淺的紅色，並透過金線與銀線交織點綴，描繪出蛇的靈動姿態，搭配象徵富貴的牡丹花及體現EVISU文化根源的傳統日式圖案，結合手工縫製技術，是潮流迷必蒐藏的藝術單品。牛仔褲則以蛇鱗壓紋搭配刺繡圖騰呈現經典大Ｍ LOGO，將蛇紋理刻畫得栩栩如生，口袋處為新春造型揉入日常個性穿搭的風格魅力。另也有雙面刺繡外套、休閒連帽衛衣、休閒T恤等一系列單品，走春時候超應景。

關鍵字：

丹寧, 劉以豪, Levi’s, EVISU

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