凱莉穆里根一人分飾多角！為Prada春夏大片狂變裝　拎新季爆款包擺拍

記者鮑璿安／綜合報導

自從Miuccia Prada和Raf Simons設計師雙人組合作執掌Prada以來，品牌呼聲一路上漲，這次發表2025 春夏女裝系列形象廣告，反映女性的多重願景之外，也請到演員凱莉穆里根（Carey Mulligan）以百搭造型演繹全新單品，極具巧思。





▲Prada 2025 春夏系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

Prada 2025 春夏系列形象廣告陣容自然是不可小覷，除了邀請演員凱莉穆里根（Carey Mulligan）出鏡之外，攝影師 Steven Meisel操刀也是品質保證，靈感源於 2021 秋冬系列的 「Feels like Prada」形象廣告，「Acts Like Prada」就像一句真言一樣點出 Prada 作為一種表演本質的理念。這次呈現出迷人肖像照，凱莉穆里根換上爆炸頭捲髮、男孩風格短髮，像是開啟了深不可測的衣櫥，每一個造型皆是獨立個體，身穿Prada春夏系列的襯衫、百褶裙，形塑出格外迷人的造型。

而這當中，凱莉穆里根著重演繹的包款分別有焦糖色皮革的修長水桶包、立體手柄提包，染上了春夏時刻的鮮明色澤和幾何廓形，非常具有衝擊感，復古風格和未來科技感兼具，令人深深沉浸在Prada魔幻技法之中。





▲Valentino全新春節廣告邀請品牌代言人孫儷和蔡依林攜手出演。（圖／品牌提供）





▲Viva Superstar包款。（圖／品牌提供）



同時，Valentino全新春節廣告邀請品牌代言人孫儷和蔡依林攜手出演，兩人一同詮釋創意總監Alessandro Michele打造的2025早春系列的服飾，並肩背最新的Valentino Garavani 9to5以及Viva Superstar包款，蔡依林穿著印花短裙搭配白色長襪，造型十分吸睛。而孫儷也以同樣風格呼應，戴起頭巾和分量感耳飾，在強烈的復古美學設計語言中，散發著超強氣場，背景更是結合了紅色帷幕，很有年味。