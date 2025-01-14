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南港三井Lalaport開幕曝光業者回應了　250家店舖準備逛起來

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▲三井南港LaLaport。（圖／業者提供）

▲三井南港LaLaport。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

三井南港LaLaport購物中心開幕時間終於有點眉目，近期中信金集團子公司台灣人壽與三井南港C3案傳出完工消息，南港LaLaport購物中心將正式對外見客，預計開幕日就訂在3／20，與目前品牌業者得知的時間差不多，三井不動產對此日期仍沒有明確回覆，不過能確定南港LaLaport將在第一季正式登場。

▲三井南港LaLaport。（圖／業者提供）

南港LaLaport購物中心位於南港經貿園區C3基地地上權開發案，於2019年日動土，原本預計2022年底完工，但因疫情、原物料大漲、嚴重缺工等因素延遲了2年多，原本能成為台灣第一間開幕的LaLaport購物中心，沒想到被台中超車，而原預定在2024年底登場，因為發照關係在宣佈延至2025年第一季開幕，現終於大致落定。

▲三井南港LaLaport。（圖／業者提供）

南港LaLaport購物中心其營業面積達5萬坪，開幕後會是台北市最大的購物中心，商場規劃地上六層、地下二層，總樓地板面積約12.25萬坪，其中近5萬坪將作為購物空間，預計引進約250家店鋪，包括各式餐飲、時尚品牌，還將設有威秀影城，為消費者提供多元的娛樂選擇，還有約5,000坪的公共開放空間，將成為南港當地居民一個重要的購物區域。

▲三井南港LaLaport。（圖／業者提供）

對於開幕日期，三井不動產表示「一切以正式發布為主」，品牌業者則表示獲知的營業日期「差不多」，其進駐的話題品牌，包括全台首間兒童體驗樂園KidZania、台北市首間LOPIA日本超市等。

關鍵字：

購物中心, 南港, LaLaport, 開幕, 台北市

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