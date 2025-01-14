CHOYA柚子氣泡酒清爽配年菜　三得利PREMIUM蛇年限定款喜迎春

記者蔡惠如／綜合報導

2025年初酒品市場迎來兩款特色飲品，準備迎接蛇年春節的歡慶季，CHOYA推出「柚子氣泡酒」，清爽口感適合搭配重口味年菜，三得利「The PREMIUM MALT’S」蛇年迎春啤酒登場，討喜的紅白雙蛇以可愛風格登場，一放上餐桌就變得超有年味。

CHOYA推出的「柚子氣泡酒」選用日本四國島的頂級柚子果實，搭配清新的萊姆果汁與柔和氣泡，帶來酸甜爽口的風味。該酒遵循天然本格製程，未添加人工色素、防腐劑，完整呈現柚子的原汁原味，非常適合新年聚會或輕鬆小酌。全台限量64,000罐，售價89元。全家便利商店於2／4前，購買CHOYA氣泡酒系列任三件享85折優惠。

CHOYA的柚子酒陣容還包括「CHOYA柚子酒」與「CHOYA Sarari柚子酒」，前者果汁含量高達16%，以濃郁果香為特色；後者則低糖低酒精，更加清爽滑順。CHOYA也推出春節禮盒，內含兩款酒品限量販售。

三得利啤酒「The PREMIUM MALT’S」則推出以蛇年為主題的迎春限定包裝。酒罐設計融入「土鈴」與「松竹梅」等日本傳統元素，搭配藏藍與金色，象徵吉祥與繁榮，售價為56元至62元。此外還攜手頂級巧克力品牌「畬室」推出蛇年限定禮盒，將啤酒與精緻巧克力結合，帶來豐富層次的味覺體驗。禮盒內含啤酒兩罐及巧克力甜點，同時附贈特製富士山雪景杯，增添飲用儀式感。

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