《魷魚遊戲2》222號曹柔理爆紅！私服穿搭太心動　穿出170cm技巧公開

文／美人圈

《魷魚遊戲2》（Squid Game 2）開播三天內便吸引逾6,800萬觀眾收看，創下Netflix全球首周票房紀錄！本季迎來不少新面孔加入生存遊戲，除了小編先前介紹的跨性別者賢珠「朴成焄」外，飾演未婚媽媽、背號222玩家「金純熙」一角的曹柔理也因亮眼表現和高顏值被網友們大讚是：「最美孕婦」，人氣狂飆。

▲曹柔理飾演的「金純熙」背號為222，是前YouTuber李名器的前女友。因錯信李名器投資加密貨幣成為了詐騙受害者，失去鉅額存款後決定參加比賽，卻在遊戲中再度遇上李名器。（圖／IG@netflixkr）

曹柔理除了演員身份，還是前限定組合IZ*ONE主唱，加上神似LE SSERAFIM隊長金采源，長相實力兼具！褪去玩家綠色制服的曹柔理同樣是個穿搭高手，IG可鹽可甜的百變造型讓男孩們都想抱緊處理，再加上她穿衣服很懂得揚長避短，身高162公分也能撐出170公分的超模氣勢。本篇就來揭開她的私服穿搭，小隻女學起來瞬間長高、比例變得超完美。

▲曹柔理私服是個穿搭高手。（圖／IG@netflixkr、@zo__glasss）

《魷魚遊戲2》222號曹柔理私服穿搭：俏皮運動風

梳著高馬尾、戴著書呆子風眼鏡的曹柔理把運動風穿出可愛俏皮氣息！adidas休閒外套配上同色系工裝褲，All BLACK同色系的搭配在視覺上具有延伸感，比例也會看上去更高，腳踩的PUMA SPEEDCAT賽車鞋也跟上時下最夯的薄底運動鞋風潮，兼具潮流和運動感的穿搭非常搶鏡。

▲曹柔理把運動風穿出可愛俏皮氣息。（圖／IG@zo__glasss，下同）

《魷魚遊戲2》222號曹柔理私服穿搭：成熟小女人風

曹柔理的顯高祕技就是把身材優勢大膽秀出來，擁有纖細長腿的她會選擇能展露腿部曲線的連身洋裝，上長下短的搭配可以拉長上半身的視覺效果，同時讓目光停留在纖細長腿上，瞬間就會忘記原本比例不高的事實，給人整體上的延伸感。

《魷魚遊戲2》222號曹柔理私服穿搭：微性感酷妹風

曹柔理這一套可以說是性感得恰到好處，大V領上衣露出迷人鎖骨，加上開衩到肚臍處的心機設計，若隱若現展現出曼妙腰部線條，同時還能強化腰線、增加視覺焦點，營造出三七分的比例，十分顯高！此外，曹柔理搭配的黑框眼鏡也是點睛之筆，為穿搭增添一股知性魅力，反差感搭配超吸睛。

《魷魚遊戲2》222號曹柔理私服穿搭：仙氣清純風

白色連身裙搭配牛仔褲絕對是韓妞近期最火的穿搭方式之一，也是新手不怕踩雷的入門搭配法！乾淨清爽的白色配色與牛仔藍交織出率性休閒氛圍，且連身裙薄透的材質也能若隱若現秀出好身形，但又不會擔心外出風大裙襬會走光，給人清新氧氣少女感。

《魷魚遊戲2》222號曹柔理私服穿搭：鄰家少女風

想要融化直男的心，未必要走性感路線、或是大面積露膚才能抓住目光！曹柔理僅以簡單的針織白背心搭配率性牛仔褲，以及白色休閒帆布鞋就脫穎出眾，整個人散發一種隨興鬆弛感，辮子造型注入滿滿青春活力，不會太刻意的減齡打扮反而更能勾起男生的佔有慾。

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