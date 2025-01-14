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IKEA迎新年「百項商品降價」最多省2千　過年換新更划算

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記者蔡惠如／綜合報導

隨著農曆新年的腳步臨近，看準民眾心中想「換新」的心情蠢蠢欲動，IKEA推出超過百項商品「再創低價」活動，讓消費者以超值價格輕鬆煥新居家。降價商品最低59元起，部分商品甚至比去年降價超過千元以上，想要有居家新氣象準備開買啦！

▲IKEA百款商品降價。（圖／品牌提供）▲IKEA百款商品降價。（圖／品牌提供）

▲IKEA百款商品降價，SLÄKT床框/底座組合附抽屜原價9,999元，降價後8,999元，KORTGARDEN掀床原價15,990元，降價後13,990元。（圖／品牌提供）

此次降價商品包括許多受歡迎的家具與家飾品。例如KORTGARDEN掀床原價15,990元，降價2,000元，現售13,990元，具備舒適軟墊床頭板與大容量儲物空間，讓臥室更整潔；SLÄKT床框／底座組合原價9,999元，降價1,000元現售8,999元，擁有寬敞抽屜，非常適合需要額外收納的小臥室。

▲IKEA百款商品降價。（圖／品牌提供）▲IKEA百款商品降價。（圖／品牌提供）

▲SOPPROT組合式抽屜盒原價549元，降價後499元；BIBBLIS鞋架原價429元，降價後399元。

收納產品也是此次活動的主角之一，SOPPROT組合式抽屜盒原價549元，現價499元，能依需求靈活堆疊；BIBBLIS鞋架從429元降價至399元，簡約實用，適合新年期間應付親友拜訪時的收納需求。

▲IKEA百款商品降價。（圖／品牌提供）▲IKEA百款商品降價。（圖／品牌提供）

▲HEAT隔熱墊原價79元，降價後69元；KACKLA延伸儲物盒原價69元，降價後59元。

家飾品部分也有不少超值選擇。例如SIMPKNOT筷子每組四雙原價99元降至69元，平均每雙不到20元，實用又划算；HEAT隔熱墊三件裝原價79元，降價至69元，讓熱騰騰的年菜安心上桌。此外KACKLA延伸儲物盒原價69元，降至59元，是本次優惠中的高CP值商品，靈活的調整設計方便打造整潔空間。

農曆新年將至，大掃除是許多人迎接新年的重要環節，為家中帶來耳目一新的感覺。MUJI無印良品推出掃除系列用品的限時優惠活動，讓大掃除變得更加輕鬆有序。即起至1／22期間，指定掃除系列產品2件以上可享9折優惠。

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▲地毯清潔滾輪，售價159元；玻璃清潔刮把，售價169元。

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▲縫隙清潔迷你刷，售價39元；縫隙清潔刮刀，售價39元。

關鍵字：

家具, 家飾品, IKEA, 降價, 新年

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