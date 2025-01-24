蛇年限定球鞋推薦！NIKE溫柔奶茶AF1　adidas蛇紋、發字刺繡細節滿滿

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2025小龍年，各品牌紛紛推出限定鞋款，各種蛇年創意元素加入，本篇一次整理推薦。

揮別金龍年，2025蛇年到來，足上的時髦也要跟著喜氣洋洋，本篇編輯為大家搜羅各品牌打造的蛇年限定球鞋，讓大家踏上年節專屬鞋款，在即將迎來的農曆新年美美拜年走春！

2025蛇年開運限定鞋：NIKE

NIKE在蛇年為大家帶來了多款限定鞋款，對於新年想在紅色之外多一點繽紛色彩的朋友，會是很不錯的選擇，鞋款中以溫柔奶茶色系打造的AF1鞋款，在鞋舌布標以及鞋帶釦飾上加入蛇年元素，是日常也很適合穿著的低調款式。

除了奶茶色之外，另一款AF1鞋款，則是大膽繽紛，直接將手繪版的蛇頭造型與鞋帶結合，讓蛇年元素幽默的在鞋款中展現，另外還有青蘋果綠搭配橘色Swoosh的Dunk鞋款，在鞋舌上使用蛇形文字元素，看來活潑靈動。

2025蛇年開運限定鞋：adidas

adidas Originals推出蛇年限定鞋款，包含CAMPUS 00s、SAMBA OG及SUPERSTAR，除了以紅白配色為主要設計之外，也將蛇年元素融入在細節巧思當中，經典的三線標誌緩上蛇鱗設計，鞋舌搭配金色LOGO，而鞋側更有「發」字刺繡，低調中透著喜氣。

▲蛇年限定SAMBA OG，NT$3,690。

2025年適逢愛迪達經典鞋款SUPERSTAR的55周年，在本次的蛇年限定中也加入了這雙鞋款，特別的是，除了蛇紋三線、鞋側發字刺繡之外，整雙鞋上也是有著隱約的蛇紋設計。

▲蛇年限定SUPERSTAR ll，NT$3,890。

2025蛇年開運限定鞋：New Balance

New Balance在新年系列中將熱賣的740系列帶回，作為Y2K的熱門鞋款之一，本回的740推出包括森林綠、夜幕黑、月光白、夕陽杏共4款色系可以選擇，很適合作為開運色鞋款穿搭。

▲U740GR2 中性款，NT$3,280。

2025蛇年開運限定鞋：Onitsuka Tiger

Onitsuka Tiger在農曆蛇年推出全新MEXICO 66限定鞋款，將傳統文化與現代設計相結合，鞋身是溫潤的米白色系，搭配兩種濃淡不一的紅色作為點綴呼應春節氛圍，並透過紅白色的縫線增加細節亮點，蛇年的細節也以交織蛇形線條在鞋墊表面呈現。

▲MEXICO 66 2025蛇年特別款，NT$4,480。

2025蛇年開運限定鞋：Vans



Vans今年與中國藝術家張權從經典「貪食蛇」遊戲中汲取靈感，以“貪點樂子”為主題呈現蛇年的限定系列，在Old Skool鞋身側邊選擇以珍珠裝飾排列點經典的條紋標誌，折疊式鞋舌下方壓印張權所設計的蛇年專屬圖案，另一款則是限量版Rowley XLT鞋款，鞋面以銀灰色波點皮質設計，並配備了四色鞋帶便於自由搭配，毛呢與皮革的拼接更有層次感。

▲Vans蛇年限定Old Skool NT3580、Vans蛇年限定Rowley XLT，NT$4,380。

2025蛇年開運限定鞋：Golden Goose

Golden Goose推出限定的Ball Star鞋款，鞋身是白色皮革搭配蛇紋印花，並佐以紅色縫線及紅白相襯鞋帶，鞋後跟處還有車縫設計的英文字樣，在日常穿搭中加入紅色的喜慶氛圍。

2025蛇年開運限定鞋：Dr.Martens

Dr.Martens也在蛇年推出限定鞋款，在經典的八孔靴上融入蛇年的細節，除了鞋頭處皮革換上蛇紋打造層次感之外，鞋後跟處的皮革飾帶則換上紅黑色的蛇紋圖樣作為亮點。

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