周杰倫生日有新作曝光！親曬「PHANTACI網球T恤」超帥同款即將開賣

記者鮑璿安／台北報導

天王周杰倫即將迎來46歲生日，而他主理品牌PHANTACI 也宣布在1月18日推出網球系列，成為驚喜慶生禮，而且周杰倫也親自上身演繹，多次曬出帥照，果然掀起話題！

▲周杰倫曬出「PHANTACI TENNIS CLUB 」全新網球系列 。（圖／品牌提供）

周杰倫喜愛網球已經不是秘密，而他更帶來「PHANTACI TENNIS CLUB 」全新網球系列，由創意總監周杰倫本人主導設計，靈感源自義大利「阿瑪菲海岸」(Amalfi Coast)的檸檬小鎮。系列將標誌中的網球巧妙化作清新的檸檬，甚至是冰淇淋，可愛又充滿活力，系列涵蓋帽T、T恤以及短褲等品項，每件衣服上都印有「SPORTS NEVER STOP」的標語，非常具有巧思。





▲「PHANTACI TENNIS CLUB 」全新網球系列。（圖／品牌提供）

而周杰倫也親自演繹這次的「PHANTACI TENNIS CLUB 」全新網球系列，帥氣擺拍天王架勢十足，更寫下「旅行，你們都聽我哪首歌？糖果罐裡好多顏色，我挑了這個與藍天搭配的顏色」。這次的系列將在2025年 1 月 18 日登場，率先於 PHANTACI 官方網站限量發售。

▲adidas Originals攜手陳冠希（Edison Chen）打造CLOT LNY系列 。（圖／品牌提供）

同時，adidas Originals攜手陳冠希（Edison Chen）打造CLOT LNY系列，設計靈感源自蛇類於自然棲息地中的靈動優雅，以紅、金配色貫穿細節，而聯名鞋款CLOT LNY SUPERSTAR以蛇紋圖案遊走鞋身，致敬農曆蛇年主題。更首次於此鞋款融入絲綢圖案設計，並沿用CLOT SUPERSTAR的標誌性鋸齒形鞋底，鞋款細節包括象徵繁榮與財富的錢幣裝飾，盡顯靈動特質，向陳冠希於上海時裝周與adidas Originals的首次合作致敬。