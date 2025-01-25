2024年台灣電影票房排行　動畫片最熱門、年度冠軍《腦筋急轉彎2》

文／人物誌

度過了2024年的366天，身為影迷，想必去年也是在影廳內得到滿滿收穫，從闔家觀賞的《間諜家家酒》，到充斥暴力鏡頭的《死侍與金鋼狼》，各種類型的電影讓影視文化更為精彩豐富，隨著2024年的台灣年度票房排行公布，一同來看看去年影迷們最愛的電影有沒有上榜吧！

《劇場版 SPY×FAMILY CODE: White》

▲高人氣動畫《間諜家家酒》再推劇場版，延續了原作的精彩故事。（圖／《劇場版 SPY×FAMILY CODE: White》劇照）



高人氣日本動畫再推劇場版，《劇場版 SPY×FAMILY CODE: White》延續了原作的精彩故事，講述黃昏、約兒、安妮亞為了奪得伊甸學園的星星，一同踏上學習製作甜點的北國旅行，卻不料安妮亞意外誤食巧克力而衍生國際危機。在劇場版中，流暢痛快的武打動畫，再加上闔家觀賞的溫馨情節、原作培養的深厚粉絲群，自然能夠繳出1億2,184萬台幣的亮眼票房成績。

《猛毒最終章：最後一舞》



▲湯姆哈迪回歸《猛毒最終章》，為這位外型駭人的非典型英雄劃下完美句點。（圖／《猛毒最終章：最後一舞》劇照

湯姆哈迪（Tom Hardy）回歸《猛毒最終章：最後一舞》，為這位外型駭人的非典型英雄劃下完美句點，在本片中，男主角Eddie與猛毒攜手面對人類、猛毒母星的追殺，其中猛毒變換不同型態的造型設計，在預告推出時便令千萬影迷期待不已。華麗的動作場面打造出驚人的視覺效果，搭配詼諧、緊湊的劇情，作為爆米花電影仍是相當出色，1億2,400萬台幣即便未如預期，但也是一時的票房週冠軍。

《神偷奶爸4》



▲《神偷奶爸4》是《神偷奶爸》系列電影全新續集。（圖／《神偷奶爸4》劇照）

《神偷奶爸4》故事圍繞在格魯與妻子、養女，以及新加入的成員「格魯二世」之間，講述格魯成為「反恐聯盟」的探員，卻不料在一次行動中，惹怒兒時仇敵「惡霸麥星」。為了躲避麥星的追殺，格魯一家接受保護計畫，短期內必須以新身分生活，面對截然不同的生活模式，格魯與小小兵們反而鬧出更多笑話，至於全新的親子難題，格魯又該如何應付呢？

《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》



▲《名偵探柯南》已經推出27部劇場版電影，每部票房都創佳績。（圖／《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》劇照）

《名偵探柯南》已經推出27部劇場版電影，《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》講述柯南、警方與基德展開了名貴日本刀的保衛戰，卻不料價值不斐的日本刀藏有寶藏線索，而該寶藏號稱能夠扭轉二戰局勢；為了得到傳說中的寶藏，各方人馬在北海道展開一場鬥智鬥勇的廝殺。電影中，服部平次與遠山和葉的浪漫情節，以及怪盜基德的身世揭曉，想必是系列粉絲觀影的最大亮點，也藉此讓票房衝破2億1,300萬台幣。

《角頭—大橋頭》



▲《角頭—大橋頭》是國片票房的保證。（圖／《角頭—大橋頭》劇照）

台灣黑幫電影《角頭—大橋頭》，集結系列作原班人馬，包括蔡振南、王識賢、王陽明、鄭人碩等人，並新增張懷秋、施名帥作為本片主要角色；本片時間設定為全系列最早發生的故事，講述阿慶、宗保、潘帥成為「北館五虎將」的來龍去脈，並刻劃大橋頭麥可與頂莊、北城、北館衝突不斷的故事。黑幫電影一直是國片票房的保證，2億2,400萬台幣的成功表現，也推動了《角頭影集版》的製作。

《沙丘：第二部》



▲科幻史詩鉅作《沙丘：第二部》一定要體驗大銀幕觀看。（圖／《沙丘：第二部》劇照）

若沒用大銀幕看過便是錯過的科幻史詩鉅作《沙丘：第二部》，講述Paul Atreides為了替家族復仇，成功融入了弗瑞曼人的生活，並率領弗瑞曼人挺身對抗擁有尖兵利器的哈肯能家族，開始書寫屬於自己的英雄篇章。電影中，提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與千黛亞（Zendaya）的甜蜜互動，加上沙蟲肆意橫行的震撼場面，無疑見證了現代電影工業的巔峰表現。

《哥吉拉與金剛：新帝國》



▲《哥吉拉與金剛：新帝國》，兩大怪獸王者再度聯手對抗新的威脅。（圖／《哥吉拉與金剛：新帝國》劇照）

在《哥吉拉與金剛：新帝國》中，兩大怪獸王者再度聯手對抗新的威脅，從地心打到金字塔，巨獸搏鬥的場景簡直是每個男孩的童年幻想！電影再次深入地心世界的秘密，並揭示了更多遠古時期的驚人真相，其中泰坦巨獸「刀疤王」和「霜魔」的聯手，讓哥吉拉與金剛鏖戰許久，暢快淋漓、毫不廢話的激烈碰撞，電影達成商業上的成功是毫不意外。

《劇場版排球少年！！垃圾場的決戰》



▲《劇場版排球少年！！垃圾場的決戰》接續第四季動畫劇情，於去年10月底登上Netflix。（圖／《劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰》劇照）

《劇場版排球少年！！垃圾場的決戰》接續《排球少年》第四季動畫劇情，帶來「音駒高中」對上主角所在的「烏野高中」，兩校日文音近貓與烏鴉故別稱「垃圾場的對決」。在攻擊方面登峰造極的烏野高中，對上防守方面滴水不漏的音駒高中，矛與盾的對決究竟誰能奪勝？《排球少年》的粉絲自然不會錯過，而從未看過原作漫畫的觀眾，也能在熱血沸騰的劇情中產生對排球的興趣，這部票房突破2億6,000萬的動畫電影，現已上架於Netflix供影迷收看。

《死侍與金鋼狼》



▲《死侍與金鋼狼》接續《羅根》、《死侍2》的故事。（圖／《死侍與金鋼狼》劇照）

相隔15年，萊恩雷諾斯、休傑克曼主演的《死侍與金鋼狼》，是兩人「再度」以相同的角色聯手主演的超級英雄電影。影片接續《羅根》、《死侍2》的故事，死侍穿越多重宇宙尋找新的金剛狼以拯救自己的宇宙，卻害得兩人捲入虛空之境，惹來更大的麻煩。電影保持《死侍》系列一貫的風格，塞滿經典漫畫作品的嘲弄、美國流行文化的深度哏，兩位主角的插科打諢也讓戲院充滿影迷的笑聲，繳出突破三億台幣的優異表現，可謂叫好又叫座。

《腦筋急轉彎2》



▲《腦筋急轉彎2》成年度冠軍，Disney+已上線。（圖／《腦筋急轉彎2》劇照）

票房來到5億1300萬元的年度冠軍，必然非《腦筋急轉彎2》莫屬，且電影也已在Disney+正式上線。相隔九年再推續集，昔日的小女孩萊莉也跟著影迷成長，步入了焦躁不安的青少年階段，也因此迎來更複雜的情緒，包含阿焦、阿慕、阿廢、阿羞。隨著青少年問題的襲來，新、舊情緒也產生了矛盾，以樂樂為首的原班人馬，要如何在新情緒即將擊潰萊莉之前，拯救萊莉的人際關係、自我認同。

延伸閱讀

《腦筋急轉彎 2》相隔九年終推續作，與樂樂一同經歷青春期的腦內風暴！

打發暑假的最佳方式：不只《腦筋急轉彎》，推薦6部今夏值得陪孩子重溫的動畫電影

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。