fb ig video ETtoday search mobile

2024年台灣電影票房排行　動畫片最熱門、年度冠軍《腦筋急轉彎2》

>

文／人物誌

度過了2024年的366天，身為影迷，想必去年也是在影廳內得到滿滿收穫，從闔家觀賞的《間諜家家酒》，到充斥暴力鏡頭的《死侍與金鋼狼》，各種類型的電影讓影視文化更為精彩豐富，隨著2024年的台灣年度票房排行公布，一同來看看去年影迷們最愛的電影有沒有上榜吧！

《劇場版 SPY×FAMILY CODE: White》

▲高人氣動畫《間諜家家酒》再推劇場版，延續了原作的精彩故事。（圖／《劇場版 SPY×FAMILY CODE: White》劇照）

高人氣日本動畫再推劇場版，《劇場版 SPY×FAMILY CODE: White》延續了原作的精彩故事，講述黃昏、約兒、安妮亞為了奪得伊甸學園的星星，一同踏上學習製作甜點的北國旅行，卻不料安妮亞意外誤食巧克力而衍生國際危機。在劇場版中，流暢痛快的武打動畫，再加上闔家觀賞的溫馨情節、原作培養的深厚粉絲群，自然能夠繳出1億2,184萬台幣的亮眼票房成績。

《猛毒最終章：最後一舞》

▲湯姆哈迪回歸《猛毒最終章》，為這位外型駭人的非典型英雄劃下完美句點。（圖／《猛毒最終章：最後一舞》劇照

湯姆哈迪（Tom Hardy）回歸《猛毒最終章：最後一舞》，為這位外型駭人的非典型英雄劃下完美句點，在本片中，男主角Eddie與猛毒攜手面對人類、猛毒母星的追殺，其中猛毒變換不同型態的造型設計，在預告推出時便令千萬影迷期待不已。華麗的動作場面打造出驚人的視覺效果，搭配詼諧、緊湊的劇情，作為爆米花電影仍是相當出色，1億2,400萬台幣即便未如預期，但也是一時的票房週冠軍。

《神偷奶爸4》

▲《神偷奶爸4》是《神偷奶爸》系列電影全新續集。（圖／《神偷奶爸4》劇照）

《神偷奶爸4》故事圍繞在格魯與妻子、養女，以及新加入的成員「格魯二世」之間，講述格魯成為「反恐聯盟」的探員，卻不料在一次行動中，惹怒兒時仇敵「惡霸麥星」。為了躲避麥星的追殺，格魯一家接受保護計畫，短期內必須以新身分生活，面對截然不同的生活模式，格魯與小小兵們反而鬧出更多笑話，至於全新的親子難題，格魯又該如何應付呢？

《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》

▲《名偵探柯南》已經推出27部劇場版電影，每部票房都創佳績。（圖／《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》劇照）

《名偵探柯南》已經推出27部劇場版電影，《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》講述柯南、警方與基德展開了名貴日本刀的保衛戰，卻不料價值不斐的日本刀藏有寶藏線索，而該寶藏號稱能夠扭轉二戰局勢；為了得到傳說中的寶藏，各方人馬在北海道展開一場鬥智鬥勇的廝殺。電影中，服部平次與遠山和葉的浪漫情節，以及怪盜基德的身世揭曉，想必是系列粉絲觀影的最大亮點，也藉此讓票房衝破2億1,300萬台幣。

《角頭—大橋頭》

▲《角頭—大橋頭》是國片票房的保證。（圖／《角頭—大橋頭》劇照）

台灣黑幫電影《角頭—大橋頭》，集結系列作原班人馬，包括蔡振南、王識賢、王陽明、鄭人碩等人，並新增張懷秋、施名帥作為本片主要角色；本片時間設定為全系列最早發生的故事，講述阿慶、宗保、潘帥成為「北館五虎將」的來龍去脈，並刻劃大橋頭麥可與頂莊、北城、北館衝突不斷的故事。黑幫電影一直是國片票房的保證，2億2,400萬台幣的成功表現，也推動了《角頭影集版》的製作。

《沙丘：第二部》

▲科幻史詩鉅作《沙丘：第二部》一定要體驗大銀幕觀看。（圖／《沙丘：第二部》劇照）

若沒用大銀幕看過便是錯過的科幻史詩鉅作《沙丘：第二部》，講述Paul Atreides為了替家族復仇，成功融入了弗瑞曼人的生活，並率領弗瑞曼人挺身對抗擁有尖兵利器的哈肯能家族，開始書寫屬於自己的英雄篇章。電影中，提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與千黛亞（Zendaya）的甜蜜互動，加上沙蟲肆意橫行的震撼場面，無疑見證了現代電影工業的巔峰表現。

《哥吉拉與金剛：新帝國》

▲《哥吉拉與金剛：新帝國》，兩大怪獸王者再度聯手對抗新的威脅。（圖／《哥吉拉與金剛：新帝國》劇照）

在《哥吉拉與金剛：新帝國》中，兩大怪獸王者再度聯手對抗新的威脅，從地心打到金字塔，巨獸搏鬥的場景簡直是每個男孩的童年幻想！電影再次深入地心世界的秘密，並揭示了更多遠古時期的驚人真相，其中泰坦巨獸「刀疤王」和「霜魔」的聯手，讓哥吉拉與金剛鏖戰許久，暢快淋漓、毫不廢話的激烈碰撞，電影達成商業上的成功是毫不意外。

《劇場版排球少年！！垃圾場的決戰》

▲《劇場版排球少年！！垃圾場的決戰》接續第四季動畫劇情，於去年10月底登上Netflix。（圖／《劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰》劇照）

《劇場版排球少年！！垃圾場的決戰》接續《排球少年》第四季動畫劇情，帶來「音駒高中」對上主角所在的「烏野高中」，兩校日文音近貓與烏鴉故別稱「垃圾場的對決」。在攻擊方面登峰造極的烏野高中，對上防守方面滴水不漏的音駒高中，矛與盾的對決究竟誰能奪勝？《排球少年》的粉絲自然不會錯過，而從未看過原作漫畫的觀眾，也能在熱血沸騰的劇情中產生對排球的興趣，這部票房突破2億6,000萬的動畫電影，現已上架於Netflix供影迷收看。

《死侍與金鋼狼》

▲《死侍與金鋼狼》接續《羅根》、《死侍2》的故事。（圖／《死侍與金鋼狼》劇照）

相隔15年，萊恩雷諾斯、休傑克曼主演的《死侍與金鋼狼》，是兩人「再度」以相同的角色聯手主演的超級英雄電影。影片接續《羅根》、《死侍2》的故事，死侍穿越多重宇宙尋找新的金剛狼以拯救自己的宇宙，卻害得兩人捲入虛空之境，惹來更大的麻煩。電影保持《死侍》系列一貫的風格，塞滿經典漫畫作品的嘲弄、美國流行文化的深度哏，兩位主角的插科打諢也讓戲院充滿影迷的笑聲，繳出突破三億台幣的優異表現，可謂叫好又叫座。

《腦筋急轉彎2》

▲《腦筋急轉彎2》成年度冠軍，Disney+已上線。（圖／《腦筋急轉彎2》劇照）

票房來到5億1300萬元的年度冠軍，必然非《腦筋急轉彎2》莫屬，且電影也已在Disney+正式上線。相隔九年再推續集，昔日的小女孩萊莉也跟著影迷成長，步入了焦躁不安的青少年階段，也因此迎來更複雜的情緒，包含阿焦、阿慕、阿廢、阿羞。隨著青少年問題的襲來，新、舊情緒也產生了矛盾，以樂樂為首的原班人馬，要如何在新情緒即將擊潰萊莉之前，拯救萊莉的人際關係、自我認同。

延伸閱讀

《腦筋急轉彎 2》相隔九年終推續作，與樂樂一同經歷青春期的腦內風暴！

打發暑假的最佳方式：不只《腦筋急轉彎》，推薦6部今夏值得陪孩子重溫的動畫電影

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 電影, 動畫電影, 票房排行, 間諜家家酒, 排球少年, 腦筋急轉彎2

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【大人的玩法？】球丟完就可以拿玩具　一個一個丟→整桶梭哈

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

GD換薄荷綠短髮太帥了！出發前早就偷偷預告　小心機竟然藏在穿搭裡

GD換薄荷綠短髮太帥了！出發前早就偷偷預告　小心機竟然藏在穿搭裡

孫芸芸愛女戒指一戴40萬　貴氣千金卡地亞、CHAUMET鑽戒戴牢牢

孫芸芸愛女戒指一戴40萬　貴氣千金卡地亞、CHAUMET鑽戒戴牢牢

最適合愛情長跑星座Top 3 ！第一名從一而終　認定了就是一輩子

最適合愛情長跑星座Top 3 ！第一名從一而終　認定了就是一輩子

小腹讓人好苦惱！5款「消肚子食物」　綠茶、優格都在內 Seiko優雅金錶5款齊發　織品、日式庭園枯山水入設計 髮量越來越少？「5款養髮液」推薦　每天用超有感 日本連續爆賣15年！「國民洗面乳」躍上BT21　買3支送超療癒泡泡購物袋 《魷魚遊戲2》朴圭瑛一條眼霜擦成校花！31歲近拍畫報完全零初老 日專家公布「超保暖」5大穿搭技巧　羽絨衣＆毛衣不能同時穿 愛舔嘴唇也不行！4個毀唇壞習慣別做　別讓乾唇毀了顏值

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面